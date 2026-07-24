छात्र आंदोलन पर पाकिस्तान के कितने क्रिकेटरों ने दिया रिएक्शन? जानें भारत की स्थिति पर क्या कहा

भारत में छात्रों का आंदोलन चरम पर है और शुक्रवार के दिन पूरे देशभर के छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच बॉलीवुड से लेकर राजनीति और खेल जगत की कई हस्तियों ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है. वहीं सचिन तेंदुलकर से लेकर शुभमन गिल और इरफान समेत कई क्रिकेटर छात्र आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं. लेकिन क्या सरहद पार यानी पाकिस्तान से भी किसी क्रिकेटर ने इस विरोध प्रदर्शन पर कुछ कहा है.

अब तक सिर्फ दानिश कनेरिया ऐसे अकेले पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, जिन्होंने भारत में चल रहे छात्र आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है. उन्होंने अराजक तत्वों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया और भगवान राम को गाली देने वालों पर तंज कसा.

दानिश कनेरिया ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा, "मैं परेशान हूं क्योंकि भारत में हर एक विरोध प्रदर्शन एक ही पैटर्न पर होता दिखा है. भगवान राम को गाली देना, भारत माता, पीएम मोदी, पीएम मोदी की स्वर्गीय माता, ब्राह्मणों और हिंदुत्व को गाली दी जाती है. कोई चर्चा नहीं, कोई समाधान नहीं, सिर्फ नारे, गाली-गलौज और अफरा-तफरी."

आमतौर पर भारत के खिलाफ जागर उगलने वाले शाहिद अफरीदी इस विषय पर अब तक चुप हैं, वहीं शोएब अख्तर समेत अन्य सभी पाक क्रिकेटरों ने चुप्पी साधी हुई है.

I am disturbed because every protest in India seems to have the same script.



1. Abuse Lord Ram.



2. Abuse Bharat Mata.



3. Abuse PM Modi.



4. Abuse PM Modi’s late mother.



5. Abuse Brahmins.



6. Abuse Hindutva.



No discussion.



No solutions.



Only slogans, abuse, and chaos.



The… — Danish Kaneria (@DanishKaneria61) July 22, 2026

दूसरी ओर सचिन तेंदुलकर, इरफान पठान से लेकर मोहम्मद कैफ समेत अन्य कई क्रिकेटर छात्रों के भविष्य पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं. वहीं भारत की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने छात्रों के समर्थन में कहा कि सबको बराबर मौके मिलने चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया जाना चाहिए.

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