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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC महिला टी20 विश्व कप 2026 फाइनल कब, कहां और कैसे देखें? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी सारी जानकारी

ICC महिला टी20 विश्व कप 2026 फाइनल कब, कहां और कैसे देखें? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी सारी जानकारी

ICC महिला टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा. यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच है. मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉट स्टार पर उपलब्ध होगी. जानिए कैसे देख सकते हैं लाइव.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 03 Jul 2026 11:55 AM (IST)
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क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. ICC महिला टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार, 5 जुलाई 2026 को ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन में खेला जाएगा. विश्व क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित मैदानों में शामिल लॉर्ड्स एक बार फिर महिला क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले की मेजबानी करेगा. हालांकि फाइनल खेलने वाली दोनों टीमों में कौन सी टीम जीतेगी ये फैसला अभी होना बाकी है, लेकिन खिताबी मुकाबले को लेकर दुनियाभर के क्रिकेट प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

महिला क्रिकेट का स्तर पिछले कुछ वर्षों में लगातार ऊंचा हुआ है और ICC महिला टी20 विश्व कप 2026 भी रोमांचक मुकाबलों का गवाह रहा है. अब सभी की निगाहें फाइनल पर टिकी हैं, जहां दो सर्वश्रेष्ठ टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, विश्व चैंपियन बनने के लिए आमने-सामने होंगी. बड़े खिलाड़ियों का प्रदर्शन, दबाव के बीच लिए गए फैसले और ट्रॉफी जीतने की जंग इस मुकाबले को और भी खास बनाएगी.

अगर आप इस हाई-वोल्टेज मुकाबले का एक भी पल मिस नहीं करना चाहते, तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जिओहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी. दर्शक अपने स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट टीवी और अन्य डिवाइस के जरिए कहीं भी और कभी भी मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. 

यह भी पढ़ें- 5 दिग्गज खिलाड़ी जिन्हें T20I करियर में कभी नहीं मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड, दो विश्व कप जीतने वाला खिलाड़ी भी शामिल

यदि आप ICC महिला टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल को बिना किसी रुकावट के देखना चाहते हैं, तो पहले से अपनी इंटरनेट और स्ट्रीमिंग की तैयारी पूरी कर लेना बेहतर रहेगा. सही डेटा प्लान और जिओहॉटस्टार एक्सेस के साथ आप इस ऐतिहासिक मुकाबले के हर रोमांचक पल का आनंद ले सकते हैं. रविवार, 5 जुलाई को लॉर्ड्स में जब विश्व चैंपियन का फैसला होगा, तब दुनियाभर के करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें इसी मुकाबले पर टिकी होंगी.

Published at : 03 Jul 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
Women's Cricket ICC Women's T20 World Cup 2026
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