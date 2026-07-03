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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबेन स्टोक्स का क्रिकेट को आखिरी सलाम, रिटायरमेंट के बाद शेयर किया इमोशनल मैसेज; लिखा - मेरा समय...

बेन स्टोक्स का क्रिकेट को आखिरी सलाम, रिटायरमेंट के बाद शेयर किया इमोशनल मैसेज; लिखा - मेरा समय...

Ben Stokes Retirement Mesage: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट के बाद इमोशनल मैसेज शेयर किया है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में संन्यास का एलान किया था.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 03 Jul 2026 11:03 PM (IST)
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इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर बेन स्टोक्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद एक भावुक पोस्ट साझा किया है. उन्होंने अपने 15 साल लंबे ऐतिहासिक करियर को याद किया और अपने फैंस का आभार व्यक्त किया. बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की पुष्टि की थी.

अपने 15 साल लंबे करियर में बेन स्टोक्स इतिहास के सबसे सफल ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे. इस दौरान उन्होंने इंग्लैंड की जर्सी पहन कर 279 इंटरनेशनल मैच खेले, जिनमें उन्होंने 11321 रन बनाने के अलावा 352 विकेट भी लिए.

शेयर किया भावुक मैसेज

बेन स्टोक्स ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट कर लिखा - ये 15 साल बेहतरीन रहे. इस सफर में मैंने क्रिकेट करियर और निजी जीवन में भी नई ऊंचाइयों को छुआ. मेरे करियर का अंत हो चला था और यह फैसला मेरे अलावा कोई और नहीं ले सकता था. मैं इंग्लैंड और क्रिकेट के हर एक फैन को खूब सारा प्यार देता हूं, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया."

बेन स्टोक्स ने व्यक्तिगत क्रिकेट करियर में नए मुकाम हासिल किए. इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड टीम को 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने 2019 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 84 रन बनाए थे. वहीं 2022 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में स्टोक्स ने एक बार फिर इंग्लैंड को चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी ली. इस बार फाइनल में स्टोक्स ने पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 52 रनों की पारी खेली थी.

बेन स्टोक्स ने अपने करियर का आखिरी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला. इस मैच की 2 पारियों में कुल 45 रन बनाए और गेंदबाजी में दोनों पारियों में मिलकर 6 विकेट चटकाए थे. हालांकि स्टोक्स को एक हार के साथ अपने करियर का अंत करना पड़ा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 03 Jul 2026 11:03 PM (IST)
Tags :
Ben Stokes England Cricket Team Ben Stokes Retirement
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