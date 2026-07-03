इंग्लैंड सीरीज में एक भी मैच नहीं खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? भारतीय कोच ने बताया कड़वा सच

वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए पहला मैच कब खेलेंगे? यह क्रिकेट जगत में मिलियन डॉलर का सवाल बना हुआ है. अब भारत और इंग्लैंड का दूसरा टी20 मैच 4 जुलाई को मैंचेस्टर में खेला जाएगा. सबकी नजरें एक बार फिर भारतीय प्लेइंग इलेवन पर होंगी. वैभव को मौका देने की उठ रही मांग के बीच गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने साफ कर दिया है कि 15 वर्षीय वैभव को मौके के लिए अभी इंतजार करना होगा.

टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल का कहना है कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों (संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन) में से किसी को ड्रॉप नहीं किया जाएगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो खिलाड़ी पिछले महीनों में टीम के लिए अच्छा करते आ रहे हैं, उनपर भरोसा दिखाना बहुत जरूरी है.

नहीं होगा वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू

मोर्ने मोर्केल ने कहा, "संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे. उनका IPL सीजन भी अच्छा गुजरा. कोचिंग स्टाफ के नजरिए से देखा जाए अपने खिलाड़ियों में भरोसा दिखाना बहुत जरूरी है. एक युवा खिलाड़ी अपने मौके का इंतजार कर रहा है और यह बहुत दिलचस्प है, लेकिन हमें केवल टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ही नहीं बल्कि पूरी टीम के बारे में सोचना होगा."

वैभव से प्रभावित हुए मोर्केल

मोर्ने मोर्केल ने बताया कि उन्होंने नेट्स में वैभव को अभ्यास करवाया है, जिसके बाद वो 15 वर्षीय खिलाड़ी से काफी प्रभावित हुए हैं. मोर्केल का मानना है कि वैभव ने अन्य खिलाड़ियों के साथ अच्छा तालमेल बैठा लिया है और जब उन्हें मौका मिलेगा तो उम्मीद रहेगी कि वे शानदार प्रदर्शन कर पाएंगे.

टी20 सीरीज की बात करें तो पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था. अब दूसरा मुकाबला 4 जुलाई को मैंचेस्टर में खेला जाना है. इस टी20 सीरीज में कुल 5 मुकाबले खेले जाएंगे.

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