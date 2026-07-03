IND vs ENG: दूसरे टी20 से पहले इंग्लैंड ने चली बड़ी चाल, अब टीम इंडिया खोलेगी अपना तुरुप का इक्का; प्लेइंग XI में बदलाव तय!
India Playing 11 Prediction: भारत और इंग्लैंड का दूसरा टी20 मैच 14 जुलाई को मैंचेस्टर में खेला जाएगा. इंग्लैंड ने पहले ही अपने अंतिम-11 खिलाड़ी घोषित कर दिए हैं.
भारत और इंग्लैंड का दूसरा टी20 मैच 4 जुलाई को मैंचेस्टर में खेला जाएगा. इंग्लैंड ने इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन घोषित कर दी है. मेजबान टीम ने अपनी अंतिम-11 में दो बड़े बदलाव किए हैं. एक तरफ खूंखार गेंदबाज जोफ्रा आर्चर वापसी कर रहे होंगे, दूसरी ओर जोश टंग अपना टी20 डेब्यू करने वाले हैं.
अंग्रेज टीम में इन 2 बदलावों के बाद भारतीय मैनेजमेंट क्या प्रतिक्रिया देता है. क्या टीम इंडिया भी अपनी प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव कर सकती है. क्या मैंचेस्टर ही वो जगह होगी, जहां टीम इंडिया अपना तुरुप का इक्का खोलेगी, यानी वैभव सूर्यवंशी का अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करवाएगी. यहां जान लीजिए भारतीय टीम दूसरे टी20 के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में कितने बदलाव कर सकती है.
टीम इंडिया खोलेगी तुरुप का इक्का
मैंचेस्टर में वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जा सकता है. संजू सैमसन आयरलैंड के खिलाफ दो मैच और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में भी फ्लॉप रहे थे. अब तक सैमसन ने तीन पारियों में सिर्फ 6 रन बनाए हैं. ऐसे में संभव है कि टीम मैनेजमेंट वैभव को अंतिम-11 खिलाड़ियों में शामिल कर ले. उनके अलावा शायद टीम में कोई बदलाव ना देखने को मिले.
भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती
पहले टी20 में खुल गई थी बल्लेबाजी की पोल
भारत और इंग्लैंड का पहला टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था. उस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रन बनाए थे, मगर इस दौरान तिलक वर्मा, संजू सैमसन और यहां तक कि कप्तान श्रेयस अय्यर ने पचासा तो ठोका, लेकिन अपने करियर की सबसे धीमी फिफ्टी का रिकॉर्ड बनाया था. वो तो भला हो शिवम दुबे का जिन्होंने 42 रनों की तूफानी पारी खेल स्कोर 180 के पार पहुंचाया था.
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