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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs ENG: दूसरे T20 में इन 3 खिलाड़ियों पर रहेंगी सभी की निगाहें, एक पर मंडरा रहा है खतरा

IND vs ENG: दूसरे T20 में इन 3 खिलाड़ियों पर रहेंगी सभी की निगाहें, एक पर मंडरा रहा है खतरा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद खराब फॉर्म से जूझ रहे संजू सैमसन पर इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में बड़ी पारी खेलने का दबाव है, क्योंकि टीम में उनकी जगह पर सवाल उठ रहे हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 04 Jul 2026 08:18 AM (IST)
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टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम अब तक जीत का स्वाद नहीं चख सकी है. आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज में भारत को हार मिली है. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में टीम ने 7 विकेट पर 189 रन बनाए हैं, लेकिन बारिश की वजह से मुकाबला पूरा नहीं हो सका है. अब 4 जुलाई को दूसरे टी20 मुकाबले में संजू सैमसन, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहने वाली हैं. इनमें से एक खिलाड़ी की टीम में जगह भी खतरे में नजर आ रही है.

संजू सैमसन

संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन उसके बाद से वह अपनी लय में नजर नहीं आए हैं. आयरलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में उन्होंने 5 गेंदों पर 4 रन बनाए हैं. दूसरे मैच में वह खाता भी नहीं खोल सके हैं. वहीं इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में उन्होंने 7 गेंदों का सामना किया है, लेकिन सिर्फ 1 रन ही बना सके हैं. ऐसे में मैनचेस्टर में होने वाले दूसरे मुकाबले में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहने वाली है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी टीम में मौका मिलने का इंतजार कर रहे हैं.

तिलक वर्मा

तिलक वर्मा को भारतीय टी20 टीम का उपकप्तान बनाया गया है, लेकिन हालिया मुकाबलों में वह अपनी जिम्मेदारी के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके हैं. मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए वह रन गति बढ़ाने के बजाय उसे धीमा करते नजर आए हैं. आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने 21 गेंदों पर 19 रन बनाए हैं. दूसरे मुकाबले में उनके बल्ले से 46 गेंदों पर 55 रन निकले हैं. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में उन्होंने 13 गेंदों पर 13 रन बनाए हैं. उस समय भारत ने 8.2 ओवर में 88 रन बना लिए थे. अगर तिलक अपने बल्लेबाजी अंदाज में बदलाव नहीं करते हैं तो उनके लिए आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

यह भी पढ़ें- ENG vs IND 2nd T20: अय्यर की कप्तानी में पहली जीत की तलाश, दूसरे टी20 में भारत के इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

अक्षर पटेल

अक्षर पटेल का नाम भी इस सूची में शामिल है. निचले क्रम में उनसे जिस तरह के योगदान की उम्मीद की जा रही है, वह अब तक देखने को नहीं मिला है. मौजूदा भारतीय टी20 टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल होने के बावजूद वह विदेशी परिस्थितियों में उम्मीद के मुताबिक बल्लेबाजी नहीं कर सके हैं. पिछले मुकाबले में टीम मैनेजमेंट ने अक्षर पटेल से पहले हर्षित राणा को बल्लेबाजी के लिए भेजा है. वहीं पारी की आखिरी गेंद पर उन्होंने उसे वाइड समझकर छोड़ दिया है, जबकि गेंद सीमा रेखा के भीतर थी. उनके इस प्रदर्शन के बाद उनके स्थान को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

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Published at : 04 Jul 2026 08:18 AM (IST)
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