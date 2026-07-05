देर रात तक जागना पड़ेगा... भारत-इंग्लैंड के तीसरे टी20 की टाइमिंग बदली; इतने बजे शुरू होगा मैच

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. अपनी सरजमीं पर इंग्लिश टीम काफी मजबूत नजर आ रही है. इस सीरीज का पहला मैच बारिश से रद्द रहा था, वहीं दूसरा टी20 इंग्लैंड ने जीता. अब तीसरा टी20 मंगलवार, 7 जुलाई को नॉटिंघम में खेला जाएगा. इस मैच को देखने के लिए भारतीय फैंस को देर रात तक जागना पड़ेगा.

बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरा टी20 मैच भारतीय समय के अनुसार, शाम सात बजे शुरू हुआ था. मैच का टॉस साढ़े छह बजे हुआ था, लेकिन तीसरे टी20 की टाइमिंग बदली हुई है. इस बार मैच देरी से शुरू होगा, और फैंस को मैच का लुत्फ उठाने के लिए देर रात तक जागना पड़ेगा.

भारत-इंग्लैंड तीसरे टी20 मैच की टाइमिंग

भारत और इंग्लैंड का तीसरा टी20 मैच मंगलवार, 7 जुलाई को ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम में खेला जाएगा. इस मैच का टॉस भारतीय समय के अनुसार, रात साढ़े 9 बजे होगा. वहीं मैच की शुरुआत रात 10 बजे से होगी. टीवी पर आप यह मैच सोनी स्पोर्ट्स के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच सोनी लिव ऐप और जियोहॉटस्टार ऐप पर लाइव आएगा.

अभी तक सीरीज का ऐसा रहा हाल

पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश में धुल गया था. भारत ने पहले टी20 में 189 रन बनाए थे. इसके बाद बारिश की वजह से इंग्लैंड की पारी शुरू नहीं हो सकी, और लंबे इंतजार के बाद मैच रद्द घोषित कर दिया गया. इसके बाद दूसरे टी20 में भी टीम इंडिया पहले खेलने उतरी. इस बार भारत ने 190 रन बनाए, जिसे इंग्लैंड ने 19 ओवर में चेज कर दिया. इस तरह सीरीज में मेजबान इंग्लैंड 1-0 से आगे है.

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