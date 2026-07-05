ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार जीता टी20 वर्ल्ड कप का खिताब, इंग्लैंड का फिर टूटा दिल; चेज किया सबसे बड़ा लक्ष्य
Womens T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर 2026 महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता लिया. ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया.
ऑस्ट्रेलिया ने लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया. यह ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के लिए टी20 विश्व कप का 7वां खिताब रहा. वहीं इंग्लैंड का एक बार फिर दूसरा खिताब जीतने का सपना टूट गया.
मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी इंग्लैंड ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बोर्ड पर लगाए. ऑस्ट्रेलिया ने 17.1 ओवर में 3 विकेट गंवाकर जीत हासिल कर ली. यह महिला टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल का सबसे बड़ा सफल चेज रहा. टीम के लिए बेथ मूनी ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 49 गेंदों में 10 चौके लगाकर 64 रन बनाए.
इंग्लैंड के लिए कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 53 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 58 रन स्कोर किए. इसके अलावा फ्रेया केम्प ने 44* रन बनाए. बाकी बल्लेबाज कोई बड़ा योगदान नहीं दे सकी, जिससे करीब 170 तक जाने वाला टोटल 150 पर ही रुक गया. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के लिए किम गर्थ, लूसी हैमिल्टन, एनाबेल सदरलैंड और कप्तान सोफी मोलिनक्स ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.
चेज में ऑस्ट्रेलिया का कमाल
चेज के लिए मैदान पर उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही. टीम ने दूसरे ओवर में सिर्फ 17 रन के स्कोर पर पहला विकेट गंवा दिया था. जॉर्जिया वोल सिर्फ 09 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं.
इसके बाद बेथ मूनी और फीबी लिचफील्ड ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 67 गेंदों में 100 रनों की साझेदारी. इस साझेदारी ने जीत काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया के खाते में डाल दी थी. 117 रन पर टीम का दूसरा विकेट लिचफील्ड के रूप में गिरा, जिन्होंने 35 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्के लगाकर 48 रन बनाए.
फिर तीसरे विकेट के लिए बेथ मूनी और एलिस पेरी ने 18 गेंदों में 23 रनों की साझेदारी की. टीम को तीसरा झटका 16वें ओवर में 140 रन पर बेथ मूनी के रूप में लगा. इसके बाद चौथे विकेट के लिए एलिस पेरी और एश्ले गार्डनर ने 7 गेंदों में 13* रनों की अटूट साझेदारी करके टीम को जीत की लाइन पार करवा दी.
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