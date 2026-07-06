टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया के 5 सबसे बड़े स्कोर, तीसरे टी20 में बन सकता है सबसे बड़ा टोटल

Indian 5 Highest T20I Totals: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज के दो मुकाबले खेले जा चुके हैं. पहले मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा. दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत अपने नाम की. दोनों ही मैचों में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए लगभग एक जैसा टोटल बनाया.

सीरीज ओपनर में मेन इन ब्लू ने पहले बैटिंग करते हुए 189/7 रन बोर्ड पर लगाए थे. दूसरे मैच में टीम इंडिया ने 190/7 रन बोर्ड पर टांगे थे. अब 07 जुलाई को होने वाले तीसरे मैच में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया सबसे बड़ा टोटल बनाने का रिकॉर्ड कायम कर सकती है. दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हुआ, जिसमें वह सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए. तीसरे टी20 अगर वैभव का बल्ला चलता है, तो टीम इंडिया फॉर्मेट का अपना सबसे बड़ा टोटल बोर्ड पर लगा सकती है.

टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया के 5 सबसे बड़े टोटल

297/6 बनाम बांग्लादेश, हैदराबाद, 2024

283/1 बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2024

271/5 बनाम न्यूजीलैंड, तिरुवनंतपुरम, 2026

260/5 बनाम श्रीलंका, इंदौर, 2017

256/4 बनाम जिम्बाब्वे, चेन्नई, 2026

टीम इंडिया को अपना सबसे बड़ टोटल बनाने के लिए लगभग 300 रन का आंकड़ा छूना होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया तीसरे टी20 में सबसे बड़ा टोटल बना सकती है या नहीं

इंग्लैंड के खिलाफ भारत को बड़े टोटल की जरूरत

टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के बाकी मैच जीतने के लिए बड़े टोटल बनाने होंगे. अगर श्रेयस ब्रिगेड पहले बैटिंग के लिए मैदान पर उतरती है, तो उन्हें बोर्ड पर कम से कम 220 से 240 के बीच टोटल बनाना होगा.

दूसरे मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 190 रन बनाए थे. चेज करते हुए इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही जीत हासिल कर ली थी. इस आंकड़े को देखते हुए टीम इंडिया को बड़े टोटल बनाने की जरूरत होगी. अब देखना दिलचस्प होगा भारतीय टीम अगले यानी तीसरे टी20 में कैसा प्रदर्शन करती है.

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