IND vs AUS: भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में कदम रख चुकी है, जहां से उसके मौजूदा दौरे की शुरुआत होगी. इस दौरे में टीम इंडिया पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज और उसके बाद पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी, लेकिन टीम के ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही एक अप्रत्याशित दिक्कत सामने आई. टीम की फ्लाइट करीब 4 घंटे लेट हो गई.

लेट फ्लाइट से खिलाड़ियों की थकान बढ़ी

बीसीसीआई के सूत्रों के अनुसार भारतीय टीम का पहला जत्था दिल्ली से 15 अक्टूबर की रात रवाना हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से फ्लाइट में 4 घंटे की देरी है गई. इस वजह से टीम इंडिया 16 अक्टूबर की सुबह-सुबह पर्थ पहुंची. फ्लाइट में लंबा सफर और चार घंटे की देरी ने खिलाड़ियों को थका दिया. एयरपोर्ट पर उतरते समय शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत कई खिलाड़ियों के चेहरे पर थकान साफ दिखी.

हालांकि, टीम मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया है कि इस देरी के बावजूद टीम के प्रैक्टिस शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

थकान के बावजूद मैदान पर उतरेंगे खिलाड़ी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम आज ही शाम से पर्थ में अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी. टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन ऑस्ट्रेलियाई समयानुसार शाम 5 बजे से 8 बजे तक (भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक) चलेगा.

भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरे का पूरा शेड्यूल

टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा लंबा और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है.

पहला वनडे: 19 अक्टूबर, पर्थ (Optus Stadium)

दूसरा वनडे: 23 अक्टूबर, एडिलेड

तीसरा वनडे: 25 अक्टूबर, सिडनी

इसके बाद दोनों टीमें टी20 सीरीज में आमने-सामने होंगी -

पहला T20: 29 अक्टूबर, कैनबरा

दूसरा T20: 31 अक्टूबर, मेलबर्न

तीसरा T20: 2 नवंबर, होबार्ट

चौथा T20: 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट

पांचवां T20: 8 नवंबर, ब्रिसबेन

टीम इंडिया के लिए बड़ी चुनौती

शुभमन गिल की कप्तानी में यह भारत का पहला विदेशी दौरा है. ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचों पर बल्लेबाजों के साथ-साथ गेंदबाजों के लिए भी परीक्षा होगी. हालांकि, भारतीय टीम का इरादा साफ है, सीरीज जीतकर नए अध्याय की शुरुआत करना.