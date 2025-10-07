हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs AUS ODI Series: सीरीज से पहले टीम इंडिया को मिला बड़ा फायदा! ऑस्ट्रेलिया का ये स्टार बल्लेबाज हुआ बाहर

IND vs AUS ODI Series: सीरीज से पहले टीम इंडिया को मिला बड़ा फायदा! ऑस्ट्रेलिया का ये स्टार बल्लेबाज हुआ बाहर

भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए राहत की खबर सामने आ रही है. ग्लेन मैक्सवेल और मार्नस लाबुशेन ऑस्ट्रेलियाई टीम से बाहर हो गए हैं, अब भारत के पास सीरीज जीतने का सुनहरा मौका है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 07 Oct 2025 11:56 AM (IST)
IND vs AUS ODI Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टी20 और वनडे सीरीज से पहले ही टीम इंडिया के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है. ऑस्ट्रेलिया ने आगामी दौरे के लिए अपनी टीमों की घोषणा कर दी है, जिसमें कुछ मुख्य खिलाड़ी चोटिल होने के कारण बाहर हैं. सबसे बड़ा झटका है ग्लेन मैक्सवेल का टीम से बाहर होना, जो हाल ही में न्यूजीलैंड दौरे पर कलाई की चोट का शिकार हो गए थे.

भारत का दौरा 19 अक्टूबर से होगा शुरू

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह बहुप्रतीक्षित सीरीज 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होगी. इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच टी20 और वनडे मैच खेले जाएंगे. भारतीय फैंस के लिए यह सीरीज इसलिए खास होगी क्योंकि यह सीधे-सीधे आने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों से जुड़ी है.

स्टार खिलाड़ियों की वापसी और चोटिल खिलाड़ी बाहर

ऑस्ट्रेलिया ने टीम में कुछ नए चेहरे शामिल किए हैं, जबकि कुछ दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी भी हुई है. तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की वापसी टीम के लिए राहत की बात है. इसके अलावा मैथ्यू शॉर्ट और मिचेल ओवेन भी चोट से उबरकर टीम में लौट आए हैं.

वहीं जोश इंगलिस और नाथन एलिस को भी टी20 टीम में जगह दी गई है. इंगलिस हाल ही में पिंडली की चोट से उबरे हैं जबकि एलिस अपने पहले बच्चे के जन्म के चलते टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब उनकी भी वापसी हो गई है. 

भारत के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के पावर हिटर ग्लेन मैक्सवेल और मार्नस लाबुशेन दोनों को टीम से बाहर कर दिया गया है. जहां मैक्सवेल चोट के चलते सीरीज नहीं खेल पाएंगे, वहीं लाबुशेन को खराब फॉर्म की वजह से बाहर किया गया है.

जॉर्ज बेली ने बताई टीम चयन की रणनीति

चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने बताया कि टीम का चयन इस तरह किया गया है कि टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के साथ-साथ खिलाड़ियों को घरेलू रेड-बॉल सीजन के लिए भी फिट रखा जा सके. उनका कहना था, “हम खिलाड़ी प्रबंधन और फॉर्म दोनों के बीच संतुलन बना रहे हैं ताकि टीम हर फॉर्मेट में मजबूत दिखे.”

मैक्सवेल का शानदार रिकॉर्ड

ग्लेन मैक्सवेल का नाम टी20 क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार है. उन्होंने अब तक 124 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 2833 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं. इसके अलावा गेंद से भी उन्होंने 49 विकेट झटके हैं.

भारत के लिए सुनहरा मौका

मैक्सवेल और लाबुशेन जैसे अहम खिलाड़ियों के बाहर होने से टीम इंडिया को बड़ा फायदा मिल सकता है. भारतीय टीम भी बेहद मजबूत मानी जाती है और अब जब ऑस्ट्रेलिया कमजोर नजर आ रही है, तो यह सीरीज भारत के नाम होना लगभग तय दिख रही है.

Published at : 07 Oct 2025 11:56 AM (IST)
