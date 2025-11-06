IND vs AUS 4th T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है. दोनों टीमें अब तक एक-एक मैच जीत चुकी हैं, और अब चौथा मुकाबला सीरीज की दिशा तय करेगा. यह अहम मुकाबला 6 नवंबर को क्वींसलैंड के कैरारा ओवल में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें जीत के साथ बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेंगी. इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है.

कैसी है कैरारा ओवल की पिच?

क्वींसलैंड का कैरारा ओवल ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन मैदानों में से एक माना जाता है. यहां की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है. यानी बल्लेबाजों को रन बनाने के अच्छे मौके मिलते हैं. विकेट पर पेस और बाउंस दोनों ही मौजूद रहते हैं, जिससे गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है. यही कारण है कि यहां दर्शक अक्सर हाई स्कोरिंग मुकाबलों का लुत्फ उठाते हैं.

तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में नई गेंद से मदद मिल सकती है. हवा में स्विंग और विकेट पर बाउंस से वे बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं. हालांकि, जैसे-जैसे पिच सूखती जाएगी, बल्लेबाजों का दबदबा बढ़ सकता है. वहीं, स्पिनर्स के लिए यह विकेट ज्यादा मददगार नहीं दिखता. उन्हें सफलता के लिए सटीक लाइन-लेंथ और बदलाव पर भरोसा करना होगा.

आंकड़े क्या कहते हैं?

अब तक कैरारा ओवल में 9 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मैच जीते हैं, जबकि चेज करने वाली टीम भी 4 बार जीत चुकी है. यानी टॉस जीतने वाली टीम को किसी भी विकल्प से बहुत फर्क नहीं पड़ता.

पहली पारी का औसत स्कोर: 123 रन

दूसरी पारी का औसत स्कोर: 109 रन

सर्वाधिक स्कोर: 149/5 (ऑस्ट्रेलिया महिला टीम बनाम पाकिस्तान महिला टीम)

इन आंकड़ों से साफ है कि यहां बल्लेबाजी करना आसान नहीं है, लेकिन जो बल्लेबाज क्रीज पर टिकता है, उसके पास बड़ा स्कोर बनाने का मौका होता है.

भारत की प्लेइंग 11

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11

मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉट, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, जोश इंग्लिस.मिचेल ओवन, मार्कस स्टोयनिस, बेन ड्वार्शियस, तनवीर सांघा, नेथन एलिस, जेवियर बार्टलेट.