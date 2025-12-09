ILT20 2025: इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT20 2025) में रविवार को ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे टूर्नामेंट के फैंस लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे. गल्फ जायंट्स और डेजर्ट वाइपर्स के बीच खेला गया मैच आखिरी गेंद तक चला और फिर सुपर ओवर में पहुंचा. जहां पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह ने ऐसा कमाल किया कि सब देखते रह गए. सबसे दिलचस्प बात ये रही कि उन्होंने सुपर ओवर में कुल 8 गेंदें फेंकी, फिर भी 13 रन डिफेंड कर टीम को जीत दिला दी.

कैसे पहुंचा मैच सुपर ओवर तक?

गल्फ जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बनाए. जवाब में डेजर्ट वाइपर्स ने भी अच्छी शुरुआत की और मैच आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक पहुंच गया. टीम को जीतने के लिए 3 रन चाहिए थे, लेकिन नसीम शाह तीसरा रन पूरा करते वक्त रन आउट हो गए. इस तरह डेजर्ट वाइपर्स भी 20 ओवर में 179 पर ही सिमट गई और मुकाबला रोमांचक सुपर ओवर में चला गया.

सुपर ओवर में बना 13 रन का चैलेंज

सुपर ओवर में डेजर्ट वाइपर्स की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. नुआन तुषारा ने बल्लेबाजी करते हुए 13 रन बोर्ड पर लगा दिए. अब गल्फ जायंट्स को जीत के लिए 14 रन चाहिए थे. दूसरी तरफ वाइपर्स अपने ‘अजेय अभियान’ का रिकॉर्ड बचाने उतरे थे, क्योंकि वे अभी तक ILT20 2025 में एक भी मैच नहीं हारे थे.

नसीम शाह का 8 गेंदों वाला ‘करिश्मा’

वाइपर्स के कप्तान सैम करन ने सुपर ओवर की जिम्मेदारी नसीम शाह को दी.गेंदबाजी की शुरुआत ही रोमांच से भरी थी. उनको ओवर में,

पहली गेंद नो-बॉल

तीसरी गेंद वाइड

दोनों वजहों से ओवर में दो अतिरिक्त गेंदें डाली गई. यानि नसीम शाह को पूरे 8 गेंदें फेंकनी पड़ी. इसके बावजूद उन्होंने कमाल का संयम दिखाया और गल्फ जायंट्स को केवल 9 रन ही बनाने दिए. 13 रन के लक्ष्य को डिफेंड कर डेजर्ट वाइपर्स ने न सिर्फ मैच जीता, बल्कि नसीम ने सुपर ओवर में बेमिसाल प्रदर्शन कर सबको हैरान कर दिया.

डेजर्ट वाइपर्स की विनिंग स्ट्रीक

इस जीत के साथ डेजर्ट वाइपर्स ने ILT20 2025 में अपना शानदार रिकॉर्ड जारी रखा है. टीम ने अब तक 3 मैच खेले और तीनों में जीत दर्ज की है. टूर्नामेंट में वे अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारे हैं और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बने हुए हैं.