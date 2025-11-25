हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सWTC में गेंदबाजों का जलवा, अजाज पटेल से लेकर अश्विन तक, जानिए मैच में सबसे बेहतरीन बॉलिंग फिगर्स किसकी

ICC WTC में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी आंकड़ों की सूची में एजाज पटेल का नाम सबसे ऊपर है. 14 विकेट के ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ वो शीर्ष पर हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 25 Nov 2025 06:49 AM (IST)
ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बल्लेबाज अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गेंदबाज भी हैं जिन्होंने अपनी लय, लाइन और स्टीक लेंथ से मैच को एकतरफा बना दिया. डब्ल्यूटीसी के इतिहास में अब तक कई बॉलर ऐसे रहे जिन्होंने एक ही मैच में 12 से 14 विकेट झटककर रिकॉर्ड बनाया. आइए जानते हैं कि किस गेंदबाज ने कब और कैसे ये करिश्मा किया.

एजाज पटेल - न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल अभी भी अपने एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं. भारत के खिलाफ वानखेड़े टेस्ट (3 दिसंबर 2021) में उन्होंने कुल 14 विकेट अपने नाम किए. 73.5 ओवर की लंबी स्पेल, 15 मेडन और 225 रन देकर 14 विकेट… यह आंकड़ा बताता है कि उन्होंने अकेले दम पर भारतीय बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया. यह डब्ल्यूटीसी इतिहास का सबसे शानदार मैच बॉलिंग फिगर है.

मिचेल सैंटनर - न्यूजीलैंड

अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर ने भारत के खिलाफ पुणे में ऐसा प्रदर्शन किया कि हर कोई हैरान रह गया. उन्होंने अपने स्पेल में 13 विकेट चटकाए. 48.3 ओवर, सिर्फ 3 मेडन और 157 रन देकर उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया. भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ यह प्रदर्शन उनकी स्पिन मास्टरी का सबूत है.   

गस एटकिंसन - इंग्लैंड

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट (10 जुलाई 2024) में 26 ओवरों में 12 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था. सिर्फ 106 रन देकर 12 विकेट… यह आंकड़ा बताता है कि कैसे उन्होंने पिच की मदद और अपनी तेजी का शानदार इस्तेमाल किया.

साजिद खान - पाकिस्तान

पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर साजिद खान ने दिसंबर 2021 में बांग्लादेश पर कहर बरपाते हुए 12 विकेट अपने नाम किए थे. 47.4 ओवर में 12 मेडन और 128 रन. यह मैच पूरी तरह उनके नाम रहा और पाकिस्तान की जीत में निर्णायक साबित हुआ.

आर. अश्विन - वेस्टइंडीज 

भारत के दिग्गज स्पिनर आर. अश्विन ने जुलाई 2023 में रोजो (वेस्ट इंडीज) में 12 विकेट लेकर मैच को एकतरफा बना दिया था. 46 ओवरों में 13 मेडन, 131 रन और 12 विकेट, अश्विन के रिकॉर्ड में यह एक और स्वर्णिम अध्याय है. 

Published at : 25 Nov 2025 06:49 AM (IST)
R Ashwin ICC Mitchell Santner World Test Championship Ajaz Patel
