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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सICC WOMENS WORLD CUP:12 गेंदों में कैसे पलटी बाजी, स्कॉटलैंड के हाथों हारते-हारते बची वेस्टइंडीज की टीम

ICC WOMENS WORLD CUP:12 गेंदों में कैसे पलटी बाजी, स्कॉटलैंड के हाथों हारते-हारते बची वेस्टइंडीज की टीम

18 ओवर तक स्कॉटलैंड जीत की मजबूत स्थिति में था, लेकिन 19वें ओवर में तीन विकेट गिरते ही मैच का रुख बदल गया. वेस्टइंडीज ने शानदार वापसी करते हुए 7 रन से रोमांचक जीत दर्ज की.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Anshu Kumar Singh |  Updated at : 19 Jun 2026 10:14 AM (IST)
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महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दर्शकों को एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. आखिरी ओवर तक चले इस मैच में ऐसा लग रहा था कि बड़ा उलटफेर होने वाला है, लेकिन अंतिम क्षणों में मैच का रुख पूरी तरह बदल गया. सांसें रोक देने वाले इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 7 रन से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की.

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और एक समय उसका स्कोर 85 रन पर 5 विकेट था. उस वक्त लग रहा था कि टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी.

ऐसे मुश्किल समय में अनुभवी बल्लेबाज स्टेफनी टेलर ने जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में 47 रन की तेज पारी खेलकर मैच का रुख बदल दिया. अपनी पारी में उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए. उनकी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 153 रन बनाए.

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154 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्कॉटलैंड ने आत्मविश्वास के साथ शुरुआत की. पहले विकेट के लिए 51 रन जुड़े और टीम मजबूत स्थिति में नजर आई. हालांकि बीच के ओवरों में कुछ विकेट जल्दी गिरने से दबाव बढ़ा, लेकिन ओपनर डार्सी कार्टर ने एक छोर संभाले रखा.

डार्सी कार्टर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 59 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके लगाए और टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया. 18 ओवर के बाद स्कॉटलैंड का स्कोर 132 रन पर 5 विकेट था. आखिरी 12 गेंदों में सिर्फ 22 रन चाहिए थे और हाथ में 5 विकेट बचे थे.

यहीं से मुकाबले ने अचानक करवट ली. 19वें ओवर की पहली गेंद पर डार्सी कार्टर आउट हो गईं. उनके विकेट के साथ ही स्कॉटलैंड की लय टूट गई. इस ओवर में आलिया एलेन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके और केवल 5 रन दिए. यही ओवर मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.

अब आखिरी ओवर में स्कॉटलैंड को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे. दबाव पूरी तरह बल्लेबाजों पर था. वेस्टइंडीज की ओर से कियाना जोसेफ ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 9 रन खर्च किए. उन्होंने 2 विकेट भी हासिल किए और स्कॉटलैंड की पूरी टीम को आखिरी गेंद पर समेट दिया.

इस तरह वेस्टइंडीज ने 7 रन से रोमांचक जीत दर्ज की. एक समय हार की कगार पर दिख रही टीम ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत की, जबकि स्कॉटलैंड के हाथ से एक यादगार जीत फिसल गई.

क्रिकेट में आखिरी गेंद तक कुछ भी संभव है. इस मुकाबले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि टी20 खेल में एक ओवर पूरे मैच की कहानी बदल सकता है.

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Published at : 19 Jun 2026 10:14 AM (IST)
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Headingley Leeds ICC WOMENS WORLD CUP 2026 WI WOMENS VS SCOTLAND WOMENS
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