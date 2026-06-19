वर्ल्ड कप के बीच लियोनेल मेसी पर आया बहुत बड़ा संकट, पिता अचानक अस्पताल में भर्ती

दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के घर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके पिता, जॉर्ज मेसी की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. मेसी के परिवार ने खुद बताया कि जॉर्ज की तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन उन्हें क्या बीमारी हुई है इसका खुलासा नहीं किया है.

पिछले दिनों उन अफवाहों ने तूल पकड़ा था कि जॉर्ज मेसी चल बसे हैं, लेकिन परिवार ने इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया है. मेसी के परिवार ने लोगों से कहा कि ऐसी गलत खबरें ना फैलाएं.

आपको याद दिला दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना का पहला मैच अल्जीरिया से हुआ था, जिसमें मेसी ने हैट्रिक लगाते हुए अपनी टीम को 3-0 से जीत दिलाई थी. उस मुकाबले में गोल करने के बाद मेसी की आंखें नम हो गई थीं और उन्हें आंसू पोंछते हुए देखा गया था. उस समय मेसी ने मीडिया रिपोर्टर्स के सामने यह खुलासा तो नहीं किया कि उनके पिता की तबीयत खराब है. उन्होंने यह जरूर कहा कि निजी जीवन में कठिनाइयों के कारण पहला गोल करने के बाद वे रोने लगे थे.

मेसी के परिवार ने कहा कि जब तक वे खुद जॉर्ज मेसी के बारे में कोई खबर सामने ना रखें, तब तक किसी भी बात पर विश्वास ना किया जाए.

लियोनेल मेसी की बात करें तो 16 जून को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में उन्होंने अल्जीरिया के खिलाफ हैटट्रिक लगाई थी. इस हैट्रिक ने उन्हें वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे के साथ बराबरी पर ला खड़ा किया है. मेसी एक और गोल करके इतिहास रच देंगे. अर्जेंटीना का अगला मैच 22 जून को ऑस्ट्रिया के साथ होगा.

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