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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलवर्ल्ड कप के बीच लियोनेल मेसी पर आया बहुत बड़ा संकट, पिता अचानक अस्पताल में भर्ती

वर्ल्ड कप के बीच लियोनेल मेसी पर आया बहुत बड़ा संकट, पिता अचानक अस्पताल में भर्ती

Lionel Messi Father Health: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के पिता की तबीयत बिगड़ गई है. मेसी अल्जीरिया के खिलाफ पहला गोल करने के बाद रोने लगे थे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 19 Jun 2026 07:22 AM (IST)
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दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के घर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके पिता, जॉर्ज मेसी की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. मेसी के परिवार ने खुद बताया कि जॉर्ज की तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन उन्हें क्या बीमारी हुई है इसका खुलासा नहीं किया है.

पिछले दिनों उन अफवाहों ने तूल पकड़ा था कि जॉर्ज मेसी चल बसे हैं, लेकिन परिवार ने इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया है. मेसी के परिवार ने लोगों से कहा कि ऐसी गलत खबरें ना फैलाएं.

आपको याद दिला दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना का पहला मैच अल्जीरिया से हुआ था, जिसमें मेसी ने हैट्रिक लगाते हुए अपनी टीम को 3-0 से जीत दिलाई थी. उस मुकाबले में गोल करने के बाद मेसी की आंखें नम हो गई थीं और उन्हें आंसू पोंछते हुए देखा गया था. उस समय मेसी ने मीडिया रिपोर्टर्स के सामने यह खुलासा तो नहीं किया कि उनके पिता की तबीयत खराब है. उन्होंने यह जरूर कहा कि निजी जीवन में कठिनाइयों के कारण पहला गोल करने के बाद वे रोने लगे थे. 

मेसी के परिवार ने कहा कि जब तक वे खुद जॉर्ज मेसी के बारे में कोई खबर सामने ना रखें, तब तक किसी भी बात पर विश्वास ना किया जाए. 

लियोनेल मेसी की बात करें तो 16 जून को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में उन्होंने अल्जीरिया के खिलाफ हैटट्रिक लगाई थी. इस हैट्रिक ने उन्हें वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे के साथ बराबरी पर ला खड़ा किया है. मेसी एक और गोल करके इतिहास रच देंगे. अर्जेंटीना का अगला मैच 22 जून को ऑस्ट्रिया के साथ होगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 Jun 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Football Lionel Messi FIFA World Cup 2026
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