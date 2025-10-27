ICC Women's World Cup: महिला विश्व कप 2025 अब अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. लीग चरण के सभी मुकाबले पूरे हो चुके हैं और अब तय हो गया है कि कौन सी चार टीमें सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगी. रविवार रात भारत और बांग्लादेश के बीच आखिरी लीग मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, जिससे अंक तालिका की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है.

चार टीमें पहुंचीं सेमीफाइनल में

आईसीसी महिला विश्व कप के इस सीजन में कुल 28 मैच खेले गए. हर टीम ने एक-दूसरे के खिलाफ सात-सात मुकाबले खेले. इन मैचों के बाद भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहीं. वहीं पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश का सफर लीग चरण में ही खत्म हो गया.

पहला सेमीफाइनल मुकाबला

पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला 29 अक्टूबर को गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. इंग्लैंड ने लीग स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 में से 5 मैच जीते, जबकि एक मुकाबले में उसे हार मिली और एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया. टीम 11 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रही.

वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने भी दमदार खेल दिखाते हुए 7 में से 5 मैच में जीत हासिल की और 10 अंक लेकर अंतिम चार में जगह बनाई. दोनों टीमों के बीच यह मैच कड़ा मुकाबला साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों का बैटिंग और बॉलिंग बैलेंस जबरदस्त है.

दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला

दूसरा और सबस चर्चित सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से भारत और मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा. टीम इंडिया ने लीग स्टेज में 7 में से 3 मुकाबले जीते, 3 हारे, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. इसके साथ ही भारत 7 अंकों के साथ नॉकआउट में पहुंचा.

वहीं ऑस्ट्रेलिया ने लीग स्टेज में दबदबा बनाया और इस विश्व कप में अपराजेय रहा है. उसने 7 में से 6 मैच जीते, जबकि एक मैच बारिश के कारण नहीं हो सका. 13 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया ने पॉइंट टेबल में नंबर-1 रहकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. ऑस्ट्रेलिया ने लीग मुकाबले में भारत को हराया था, इसलिए यह मैच टीम इंडिया के लिए बदला लेने का मौका होगा.

फाइनल मैच कब और कहां होगा?

महिला विश्व कप 2025 का फाइनल 2 नवंबर को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा. सेमीफाइनल्स के नतीजों से तय होगा कि खिताबी मुकाबला किन दो टीमों के बीच होगा.

बारिश पर नहीं रुकेगा खेल

आईसीसी ने सेमीफाइनल और फाइनल, दोनों मैचों के लिए रिजर्व डे रखा है. अगर किसी भी दिन बारिश या खराब मौसम के कारण मैच नहीं हो पाता, तो अगले दिन मुकाबला कराया जाएगा ताकि नतीजा साफ निकल सके.