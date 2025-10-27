हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सICC Women's World Cup: महिला विश्व कप सेमीफाइनल की A टू Z जानकारी, कौन किससे कब खेलेगा मैच, जानिए फाइनल की तारीख

ICC Women's World Cup: महिला विश्व कप सेमीफाइनल की A टू Z जानकारी, कौन किससे कब खेलेगा मैच, जानिए फाइनल की तारीख

महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल मैच तय हो गए हैं. 29 और 30 अक्टूबर को होने वाले मुकाबलों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका आमने-सामने होंगी, जबकि फाइनल 2 नवंबर को खेला जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 27 Oct 2025 07:46 AM (IST)
Preferred Sources

ICC Women's World Cup: महिला विश्व कप 2025 अब अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. लीग चरण के सभी मुकाबले पूरे हो चुके हैं और अब तय हो गया है कि कौन सी चार टीमें सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगी. रविवार रात भारत और बांग्लादेश के बीच आखिरी लीग मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, जिससे अंक तालिका की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है.

चार टीमें पहुंचीं सेमीफाइनल में

आईसीसी महिला विश्व कप के इस सीजन में कुल 28 मैच खेले गए. हर टीम ने एक-दूसरे के खिलाफ सात-सात मुकाबले खेले. इन मैचों के बाद भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहीं. वहीं पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश का सफर लीग चरण में ही खत्म हो गया.

पहला सेमीफाइनल मुकाबला

पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला 29 अक्टूबर को गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. इंग्लैंड ने लीग स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 में से 5 मैच जीते, जबकि एक मुकाबले में उसे हार मिली और एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया. टीम 11 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रही.

वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने भी दमदार खेल दिखाते हुए 7 में से 5 मैच में जीत हासिल की और 10 अंक लेकर अंतिम चार में जगह बनाई. दोनों टीमों के बीच यह मैच कड़ा मुकाबला साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों का बैटिंग और बॉलिंग बैलेंस जबरदस्त है.

दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला

दूसरा और सबस चर्चित सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से भारत और मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा. टीम इंडिया ने लीग स्टेज में 7 में से 3 मुकाबले जीते, 3 हारे, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ मैच बारिश के कारण रद्द हो गया.  इसके साथ ही भारत 7 अंकों के साथ नॉकआउट में पहुंचा.

वहीं ऑस्ट्रेलिया ने लीग स्टेज में दबदबा बनाया और इस विश्व कप में अपराजेय रहा है. उसने 7 में से 6 मैच जीते, जबकि एक मैच बारिश के कारण नहीं हो सका. 13 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया ने पॉइंट टेबल में नंबर-1 रहकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. ऑस्ट्रेलिया ने लीग मुकाबले में भारत को हराया था, इसलिए यह मैच टीम इंडिया के लिए बदला लेने का मौका होगा.

फाइनल मैच कब और कहां होगा?

महिला विश्व कप 2025 का फाइनल 2 नवंबर को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा. सेमीफाइनल्स के नतीजों से तय होगा कि खिताबी मुकाबला किन दो टीमों के बीच होगा.

बारिश पर नहीं रुकेगा खेल

आईसीसी ने सेमीफाइनल और फाइनल, दोनों मैचों के लिए रिजर्व डे रखा है. अगर किसी भी दिन बारिश या खराब मौसम के कारण मैच नहीं हो पाता, तो अगले दिन मुकाबला कराया जाएगा ताकि नतीजा साफ निकल सके.

Published at : 27 Oct 2025 07:46 AM (IST)
Tags :
ICC Women''s World Cup 2025 ENG Vs SA IND VS AUS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
यूपी में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
इंडिया
Indian Pilots: DGCA के नए नियमों में ऐसा क्या है? पायलट हो गए खफा, चिट्ठी लिखकर निकाला गुस्सा
DGCA के नए नियमों में ऐसा क्या है? पायलट हो गए खफा, चिट्ठी लिखकर निकाला गुस्सा
क्रिकेट
Ranji Trophy 2025: बदल गया रणजी ट्रॉफी का इतिहास, 90 ओवर में खत्म पूरा टेस्ट; 2 गेंदबाजों ने ली हैट्रिक
बदल गया रणजी ट्रॉफी का इतिहास, 90 ओवर में खत्म पूरा टेस्ट; 2 गेंदबाजों ने ली हैट्रिक
Advertisement

वीडियोज

दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Bihar Election 2025: Tej Pratap का बयान.. 'लोभ' में फंसे Tejashwi | RJD
Bihar Election 2025: Tejashwi की चुनावी वादों वाली 'मेगा सेल'! | Janhit With Chitra Tripathi
Tejashwi Yadav के नए एलान...बिहार में सियासी घमासान
छठ पर बिहारियों को लुभाएंगे...दिल्ली में 'नकली' यमुना बनाएंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
यूपी में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
इंडिया
Indian Pilots: DGCA के नए नियमों में ऐसा क्या है? पायलट हो गए खफा, चिट्ठी लिखकर निकाला गुस्सा
DGCA के नए नियमों में ऐसा क्या है? पायलट हो गए खफा, चिट्ठी लिखकर निकाला गुस्सा
क्रिकेट
Ranji Trophy 2025: बदल गया रणजी ट्रॉफी का इतिहास, 90 ओवर में खत्म पूरा टेस्ट; 2 गेंदबाजों ने ली हैट्रिक
बदल गया रणजी ट्रॉफी का इतिहास, 90 ओवर में खत्म पूरा टेस्ट; 2 गेंदबाजों ने ली हैट्रिक
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
बिहार
वक्फ कानून पर 'इंडिया' गठबंधन का कड़ा रुख, तेजस्वी बोले- सरकार बनी तो राज्य में लागू नहीं होगा कानून
वक्फ कानून पर 'इंडिया' गठबंधन का कड़ा रुख, तेजस्वी बोले- सरकार बनी तो राज्य में लागू नहीं होगा कानून
हेल्थ
वर्क फ्रॉम होम जॉब में ऐसे करें अपनी बॉडी और आंखों की सुरक्षा, नहीं तो हो जाएगी बड़ी मुसीबत
वर्क फ्रॉम होम जॉब में ऐसे करें अपनी बॉडी और आंखों की सुरक्षा, नहीं तो हो जाएगी बड़ी मुसीबत
ट्रेंडिंग
कई बार रिजेक्शन के बाद मिला भारत का वीजा तो खुशी से झूम उठी विदेशी महिला! वीडियो वायरल
कई बार रिजेक्शन के बाद मिला भारत का वीजा तो खुशी से झूम उठी विदेशी महिला! वीडियो वायरल
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget