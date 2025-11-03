हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सWomen's World Cup 2025: साउथ अफ्रीका को लगभग 20 करोड़ रुपये का ईनाम, टीम इंडिया को विश्व चैंपियन बनने पर कितनी मिली प्राइज मनी, जानिए

Women's World Cup 2025: साउथ अफ्रीका को लगभग 20 करोड़ रुपये का ईनाम, टीम इंडिया को विश्व चैंपियन बनने पर कितनी मिली प्राइज मनी, जानिए

महिला वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया. फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराते हुए भारत ने पहली बार खिताब जीता. चैंपियन बनने पर खिलाड़ियों को मिली प्राइज मनी जानकर हैरान हो जाएंगे आप

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 03 Nov 2025 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

Women's World Cup 2025: नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में रविवार को इतिहास रच दिया गया. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया. फाइनल में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर वो मुकाम हासिल किया, जिसका इंतजार पूरे देश को सालों से था.

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 298 रन बनाए थे, जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 45.3 ओवर में 246 रन पर ढेर हो गई. जीत के साथ ही भारत पहली बार महिला वर्ल्ड कप की चैंपियन बन गई, जबकि साउथ अफ्रीका का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया.

टीम इंडिया पर पैसों की बारिश

चैंपियन बनने के बाद भारतीय टीम पर आईसीसी की इनामी राशि के रूप में पैसों की बरसात हुई. आईसीसी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम इंडिया को 4.48 मिलियन डॉलर (लगभग 40 करोड़ रुपये) की इनामी राशि से नवाजा. यह अब तक की सबसे बड़ी पुरस्कार राशि है, जो साल 2022 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को मिली 1.32 मिलियन डॉलर की राशि से करीब 239 प्रतिशत ज्यादा है. यह इनाम महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता और उसके वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है.

साउथ अफ्रीका को भी मिला बड़ा इनाम

वही, उपविजेता साउथ अफ्रीका को भी शानदार इनाम मिला है. लॉरा वोलवार्ट की कप्तानी में फाइनल तक पहुंची साउथ अफ्रीकी टीम को 2.24 मिलियन डॉलर (लगभग 20 करोड़ रुपये) की राशि दी गई. यह रकम 2022 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को मिली 600,000 डॉलर से लगभग 273 प्रतिशत अधिक है.

सेमीफाइनल टीमों को भी मोटी रकम

सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी आईसीसी ने बराबर सम्मान दिया. दोनों को 1.12 मिलियन डॉलर (लगभग 9.3 करोड़ रुपये) की इनामी राशि प्रदान की गई. पिछले संस्करण में सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को सिर्फ 3 लाख डॉलर मिलते थे, जिससे यह राशि तीन गुना से भी अधिक बढ़ गई है.

बाकी टीमों को भी मिला प्राइज मनी

अंकतालिका में पांचवें और छठे स्थान पर रहने वाली श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमों को भी आईसीसी ने 700,000 डॉलर (लगभग 5.8 करोड़ रुपये) का इनाम दिया. वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो 7वें और 8वें स्थान पर रहीं, उन्हें 280,000 डॉलर (लगभग 2.3 करोड़ रुपये) की राशि प्राप्त हुई है. 

आईसीसी ने इस बार विश्वकप में भाग लेने वाली हर टीम को 250,000 डॉलर (करीब 2 करोड़ रुपये) की गारंटी मनी भी दी.  इसके अलावा हर मैच की जीत पर टीमों को 34,314 डॉलर (करीब 28 लाख रुपये) का बोनस मिला. 

Published at : 03 Nov 2025 06:58 AM (IST)
Tags :
Prize Money IND W Vs SA W Women''s World Cup 2025 TEAM INDIA World Cup Final
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Earthquake: अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भयानक भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
क्रिकेट
ind vs Sa World Cup Final: 'प्लेयर ऑफ द मैच रहीं शेफाली वर्मा का बयान वायरल, विश्वकप जीतते ही कहा कुछ ऐसा जिसकी सब कर रहे चर्चा, पढ़िए
'प्लेयर ऑफ द मैच रहीं शेफाली वर्मा का बयान वायरल, विश्वकप जीतते ही कहा कुछ ऐसा जिसकी सब कर रहे चर्चा, पढ़िए
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 13: दूसरे संडे भी छाई 'थामा', कर डाली शानदार कमाई, जानें- हिट होने के लिए चाहिए अब कितने करोड़?
दूसरे संडे भी छाई 'थामा', कर डाली शानदार कमाई, जानें- हिट होने से कितनी है दूर?
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
Advertisement

वीडियोज

इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Earthquake: अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भयानक भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
क्रिकेट
ind vs Sa World Cup Final: 'प्लेयर ऑफ द मैच रहीं शेफाली वर्मा का बयान वायरल, विश्वकप जीतते ही कहा कुछ ऐसा जिसकी सब कर रहे चर्चा, पढ़िए
'प्लेयर ऑफ द मैच रहीं शेफाली वर्मा का बयान वायरल, विश्वकप जीतते ही कहा कुछ ऐसा जिसकी सब कर रहे चर्चा, पढ़िए
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 13: दूसरे संडे भी छाई 'थामा', कर डाली शानदार कमाई, जानें- हिट होने के लिए चाहिए अब कितने करोड़?
दूसरे संडे भी छाई 'थामा', कर डाली शानदार कमाई, जानें- हिट होने से कितनी है दूर?
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
विश्व
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
इंडिया
'बार और पीठ की जिम्मेदारी समान, गरीब का दर्द समझें वकील...', आगामी CJI सूर्यकांत ने दिया बड़ा संदेश
'बार और पीठ की जिम्मेदारी समान, गरीब का दर्द समझें वकील...', आगामी CJI सूर्यकांत ने दिया बड़ा संदेश
बिहार
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
हेल्थ
Dharmendra Deol Health: किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget