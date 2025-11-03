Women's World Cup 2025: नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में रविवार को इतिहास रच दिया गया. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया. फाइनल में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर वो मुकाम हासिल किया, जिसका इंतजार पूरे देश को सालों से था.

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 298 रन बनाए थे, जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 45.3 ओवर में 246 रन पर ढेर हो गई. जीत के साथ ही भारत पहली बार महिला वर्ल्ड कप की चैंपियन बन गई, जबकि साउथ अफ्रीका का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया.

टीम इंडिया पर पैसों की बारिश

चैंपियन बनने के बाद भारतीय टीम पर आईसीसी की इनामी राशि के रूप में पैसों की बरसात हुई. आईसीसी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम इंडिया को 4.48 मिलियन डॉलर (लगभग 40 करोड़ रुपये) की इनामी राशि से नवाजा. यह अब तक की सबसे बड़ी पुरस्कार राशि है, जो साल 2022 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को मिली 1.32 मिलियन डॉलर की राशि से करीब 239 प्रतिशत ज्यादा है. यह इनाम महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता और उसके वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है.

साउथ अफ्रीका को भी मिला बड़ा इनाम

वही, उपविजेता साउथ अफ्रीका को भी शानदार इनाम मिला है. लॉरा वोलवार्ट की कप्तानी में फाइनल तक पहुंची साउथ अफ्रीकी टीम को 2.24 मिलियन डॉलर (लगभग 20 करोड़ रुपये) की राशि दी गई. यह रकम 2022 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को मिली 600,000 डॉलर से लगभग 273 प्रतिशत अधिक है.

सेमीफाइनल टीमों को भी मोटी रकम

सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी आईसीसी ने बराबर सम्मान दिया. दोनों को 1.12 मिलियन डॉलर (लगभग 9.3 करोड़ रुपये) की इनामी राशि प्रदान की गई. पिछले संस्करण में सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को सिर्फ 3 लाख डॉलर मिलते थे, जिससे यह राशि तीन गुना से भी अधिक बढ़ गई है.

बाकी टीमों को भी मिला प्राइज मनी

अंकतालिका में पांचवें और छठे स्थान पर रहने वाली श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमों को भी आईसीसी ने 700,000 डॉलर (लगभग 5.8 करोड़ रुपये) का इनाम दिया. वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो 7वें और 8वें स्थान पर रहीं, उन्हें 280,000 डॉलर (लगभग 2.3 करोड़ रुपये) की राशि प्राप्त हुई है.

आईसीसी ने इस बार विश्वकप में भाग लेने वाली हर टीम को 250,000 डॉलर (करीब 2 करोड़ रुपये) की गारंटी मनी भी दी. इसके अलावा हर मैच की जीत पर टीमों को 34,314 डॉलर (करीब 28 लाख रुपये) का बोनस मिला.