T20 World Cup 2026 Squad: भारत से पाकिस्तान तक, इन टीमों ने किया स्क्वाड का ऐलान, एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का मंच सज चुका है. भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड समेत कई टीमों ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जबकि बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को मौका मिला है.
T20 World Cup 2026 Squad: आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. यह मेगा टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा. कुल 20 टीमें इस बार क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी के लिए मैदान में उतरेंगी. इस बीच एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है. बांग्लादेश के टूर्नामेंट से हटने के बाद ICC ने स्कॉटलैंड को उनकी जगह शामिल किया है. टूर्नामेंट से पहले स्क्वाड ऐलान की प्रक्रिया तेज हो गई है और कई बड़ी टीमों ने अपने खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है.
सभी टीमों की लिस्ट
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए लगभग सभी टीमों का ऐलान हो चुका है. टूर्नामेंट को चार ग्रुप- A, B, C और D में बांटा गया है. कई टीमों ने अपनी फाइनल या प्रोविजनल स्क्वॉड घोषित कर दी हैं, जबकि कुछ की टीमें अभी घोषित होना बाकी हैं.
ग्रुप A
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह
USA: टीम की घोषणा बाकी
नामीबिया: गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेन ग्रीन, बर्नार्ड स्कॉल्ट्ज, रूबेन ट्रम्पेलमैन, जेजे स्मिट, जान फ्रायलिंक, लॉरेन स्टीनकैंप, मलान क्रूगर, निकोल लॉफ्टी-ईटन, जैक ब्रैसेल, बेन शिकोन्गो, जेसी बाल्ट, डायलन लीचर, डब्ल्यूपी माईबर्ग, मैक्स हाइंगो
रिजर्व: अलेक्जेंडर वोल्शेंक
नीदरलैंड्स: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), कॉलिन एकरमैन, नोआ क्रोएस, बास डी लीडे, आर्यन दत्त, फ्रेड क्लासेन, काइल क्लेन, माइकल लेविट, जैक लायन-कैशेट, मैक्स ओ’डाउड, लोगन वैन बीक, टिम वैन डर गुग्टेन, रूएलोफ वैन डर मर्वे, पॉल वैन मीकरेन, साकिब जुल्फिकर
पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अय्यूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारीक
ग्रुप B
ऑस्ट्रेलिया (प्रोविजनल): मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनॉली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कूनमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जैम्पा
श्रीलंका (प्रारंभिक): दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला, जनिथ लियानगे, चरिथ असलंका, कामिंदु मेंडिस, पवन रथनायके, सहान अराच्चिगे, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेल्लालागे, मिलान रथनायके, नुवान तुषारा, एशन मालिंगा, दुश्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन, मथीशा पथिराना, दिलशन मदुशंका, महीश तीक्ष्णा, दुशन हेमंथा, विजयकांत वियास्कंथ, त्रवीन मैथ्यू
जिम्बाब्वे: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रेम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मडांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मरुमानी, वेलिंगटन मसकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजारबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगारावा, ब्रेंडन टेलर
आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), मार्क अडायर, रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज, कर्टिस कैम्फर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीज, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, लॉर्कन टकर, बेन व्हाइट, क्रेग यंग
ओमान: जतींदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, करण सोनावाले, शाह फैसल, नदीम खान, सुफयान मेहमूद, जय ओडेदरा, शफीक जान, आशीष ओडेदरा, जितेन रमणंदी, हसनैन अली शाह
ग्रुप C
इंग्लैंड (प्रोविजनल): हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जॉस बटलर, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड
वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान), शिमरॉन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोटी, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडन सील्स, रोमैरियो शेफर्ड
इटली: वेन मैडसेन (कप्तान), मार्कस कैम्पोपियानो, जियान पिएरो मीडे, जैन अली, अली हसन, क्रिशन जॉर्ज, हैरी मैनेंटी, एंथनी मोस्का, जस्टिन मोस्का, सैयद नकवी, बेंजामिन मैनेंटी, जसप्रीत सिंह, जेजे स्मट्स, ग्रांट स्टीवर्ट, थॉमस ड्राका
नेपाल: रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, संदीप लामिछाने, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, सुन्दीप जोरा, आरिफ शेख, बासिर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजबंशी, शेर मल्ला, लोकेश बाम
स्कॉटलैंड: रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस, ब्रैडली करी, ओलिवर डेविडसन, क्रिस ग्रिव्स, जैनुल्लाह इहसान, माइकल जोन्स, माइकल लीस्क, फिनले मैक्रीथ, ब्रैंडन मैकमुलेन, जॉर्ज मंसी, सफयान शरीफ, मार्क वॉट, ब्रैडली व्हील
ट्रैवलिंग रिजर्व: जैस्पर डेविडसन, जैक जार्विस
नॉन-ट्रैवलिंग रिजर्व: मैकेंजी जोन्स, क्रिस मैकब्राइड, चार्ली टियर
ग्रुप D
साउथ अफ्रीका: एडन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवॉल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को यानसेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना माफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, जेसन स्मिथ, ट्रिस्टन स्टब्स
न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी
अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सिदीकुल्लाह अतल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, नवीन-उल-हक, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह ओमरजई, मुजीब उर रहमान, दरवेश रसूली, इब्राहिम जदरान
रिजर्व: एएम गजनफर, इजाज अहमदजई, जिया उर रहमान शरीफी
कनाडा: दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), अजयवीर हुंडल, अंश पटेल, डिलन हेयलिगर, हर्ष ठाकर, जसकरनदीप बुट्टर, कलीम सना, कंवरपाल तथगुर, नवनीत ढालीवाल, निकोलस किर्टन, रविंदरपाल सिंह, साद बिन जफर, शिवम शर्मा, श्रेयस मूव्वा, युवराज समरा
यूएई: टीम की घोषणा बाकी
