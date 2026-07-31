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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सवनडे वर्ल्ड कप 2027 के 12 वेन्यू अनाउंस, जय शाह बोले- 'हमें भरोसा है कि...'

वनडे वर्ल्ड कप 2027 के 12 वेन्यू अनाउंस, जय शाह बोले- 'हमें भरोसा है कि...'

50 ओवरों के इस टूर्नामेंट में 14 टीमें कुल 57 मैच खेलेंगी. यह टूर्नामेंट एक नए तीन-स्टेज वाले फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिससे ज्यादा रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगा.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 31 Jul 2026 07:33 AM (IST)
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वनडे वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में 12 वेन्यू पर खेला जाएगा. इनमें वांडरर्स स्टेडियम, न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड, किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड और बोलैंड पार्क जैसे मशहूर स्टेडियम शामिल हैं. इस बड़े इवेंट के वेन्यू की घोषणा जोहान्सबर्ग में एक समारोह में की गई.

50 ओवरों के इस टूर्नामेंट में 14 टीमें कुल 57 मैच खेलेंगी. यह टूर्नामेंट एक नए तीन-स्टेज वाले फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिससे ज्यादा रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगा. साल 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया अपने वनडे वर्ल्ड कप खिताब को बचाने की कोशिश करेगा, जो उसने साल 2023 में भारत में जीता था.

इन 12 वेन्यू में साउथ अफ्रीका के आठ शहर, जिम्बाब्वे के तीन शहर और नामीबिया की राजधानी विंडहोक शामिल हैं. साउथ अफ्रीका में मैच वांडरर्स स्टेडियम (जोहान्सबर्ग), सेंचुरियन (त्शवाने), न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड (केप टाउन), किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड (डरबन), सेंट जॉर्ज पार्क (गेबेरहा), मंगांग ओवल (ब्लोमफोन्टेन), बोलैंड पार्क (पार्ल) और बफेलो पार्क (गेबेरहा शहर, जिसे पहले ईस्ट लंदन के नाम से जाना जाता था) में खेले जाएंगे.

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जिम्बाब्वे में मुकाबले हरारे स्पोर्ट्स क्लब (हरारे), क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (बुलावायो) और फाले मोसी-ओआ-तुन्या इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (विक्टोरिया फॉल्स) में होंगे, जबकि नामीबिया अपने मैच विंडहोक के नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित करेगा.

50 ओवरों का यह टूर्नामेंट 24 साल बाद अफ्रीका में वापसी कर रहा है. इससे पहले, साल 2003 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या ने आठवें मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी.

पुरुष क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2003 की सह-मेजबानी करने के बाद से, साउथ अफ्रीका ने कई बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स की मेजबानी की है, जिनमें पहला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप (2007), आईसीसी महिला टी20 विश्व कप (2023), आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप (2020 और 2024) और आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप (2023) शामिल हैं.

जबकि जिम्बाब्वे 2003 के टूर्नामेंट का सह-मेजबान था, नामीबिया पहली बार किसी सीनियर आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा. दोनों देशों ने इस साल की शुरुआत में आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी.

आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने कहा, "यह आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 की राह में एक रोमांचक पड़ाव है. मेजबान शहरों और टूर्नामेंट के ब्रांड का अनावरण एक ऐसे सफर की शुरुआत का संकेत है जो दुनिया भर के फैंस को एकजुट करेगा और हमारे खेल के सबसे बड़े ग्लोबल इवेंट्स में से एक के लिए उत्साह बढ़ाएगा. 24 साल बाद इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का अफ्रीका में लौटना क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल है. हमें भरोसा है कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया एक यादगार इवेंट आयोजित करेंगे, जिसमें यहां के लोगों का अपनापन, जोश और विविधता दिखेगी जो इस क्षेत्र को सच में अनोखा बनाती है."

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 31 Jul 2026 07:33 AM (IST)
Tags :
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