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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअमर रह गया Ajinkya Rahane का वो रिकॉर्ड, 100 साल में भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!

अमर रह गया Ajinkya Rahane का वो रिकॉर्ड, 100 साल में भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!

Ajinkya Rahane Stats: अजिंक्य रहाणे ने 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. वो आखिरी बार 2023 में टीम इंडिया के लिए खेले थे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 30 Jul 2026 08:15 PM (IST)
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जिन दिग्गजों ने पिछले एक दशक में भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वे एक-एक कर इस खेल से अलविदा लेते जा रहे हैं. अजिंक्य रहाणे ने 30 जुलाई के दिन अपनी रिटायरमेंट की पुष्टि कर सबको चौंका दिया. रोहित शर्मा और विराट कोहली पहले ही टेस्ट और टी20 को अलविदा कह चुके हैं.

इस लिस्ट में बहुत जल्द और कई दिग्गजों के नाम जुड़ सकते हैं. मगर यहां सिर्फ अजिंक्य रहाणे की चर्चा होगी कि कैसे उन्होंने बतौर खिलाड़ी और बतौर कप्तान विरोधी टीमों के छक्के छुड़ा दिए. यहां रहाणे के ऐसे रिकॉर्ड के बारे में जानिए, जो शायद सदा के लिए अमर रह गया.

बतौर कप्तान 'जीरो' हार

अजिंक्य रहाणे को कभी टीम इंडिया की फुल-टाइम कप्तानी नहीं मिली. मगर उन्होंने समय-समय पर कुल 6 टेस्ट मुकाबलों में भारतीय टीम की कप्तानी की. उनकी कप्तानी में भारत ने 4 टेस्ट मैच जीते, जबकि 2 ड्रॉ रहे. बतौर कप्तान रहाणे एक भी टेस्ट मैच नहीं हारे. इस दौरान वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया जाकर टेस्ट सीरीज में हराने वाले केवल दूसरे भारतीय कप्तान भी बने थे. शायद ही आने वाले 50-100 सालों में ऐसा कोई कप्तान आए, जो एक भी टेस्ट मैच ना हारे. 

5 या उससे ज्यादा टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले क्रिकेटरों में अजिंक्य रहाणे ऐसे पहले खिलाड़ी हैं, जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम कभी नहीं हारी. हालांकि टीम इंडिया के सफलतम टेस्ट कप्तान का ताज विराट कोहली के सिर सजा हुआ है. 

बतौर कप्तान रहाणे का रिकॉर्ड

अजिंक्य रहाणे ने 6 टेस्ट मैचों के अलावा 3 वनडे और 2 टी20 मैचों में भी टीम इंडिया की कप्तानी की है. उनके अंडर भारतीय टीम ने तीनों वनडे जीते, वहीं टी20 में उन्हें एक जीत और एक हार मिली. कुल मिलाकर देखें तो अजिंक्य रहाणे ने 11 मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की है, जिनमें उन्हें सिर्फ एक हार मिली.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 30 Jul 2026 08:15 PM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane TEAM INDIA Ajinkya Rahane Retirement
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