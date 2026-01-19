T20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज कौन? टॉप पर लिस्ट में ये खिलाड़ी

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में छक्कों की बरसात देखने को मिली. अमेरिका और वेस्टइंडीज की संयुक्त मेजबानी में खेले गए इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजों ने छोटे फॉर्मेट की असली झलक दिखाई और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. खास बात यह रही कि इस बार छक्के लगाने की लिस्ट में सिर्फ बड़े नाम ही नहीं, बल्कि कुछ नए और कम चर्चित खिलाड़ी भी रहे.

निकोलस पूरन - वेस्टइंडीज

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे ज्यादा छक्के जड़कर सभी को पीछे छोड़ दिया. पूरन ने 7 मैचों में 228 रन बनाए और इस दौरान 17 छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक रेट 146 से ज्यादा रहा, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को साफ दिखाता है. पूरन की पारियां वेस्टइंडीज के लिए कई अहम मौकों पर गेम-चेंजर साबित हुईं.

रहमानुल्लाह गुरबाज - अफगानिस्तान

अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी इस टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 8 मैचों में 281 रन बनाए और 16 छक्के लगाए. गुरबाज की बल्लेबाजी ने यह साबित कर दिया कि अफगानिस्तान अब सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि पावर हिटिंग में भी मजबूत टीम बन चुकी है. उनकी निरंतरता अफगान टीम की बड़ी ताकत रही.

ट्रैविस हेड - ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड ने 7 मैचों में 15 छक्के लगाकर तीसरा स्थान हासिल किया है. हेड का स्ट्राइक रेट 158 से ऊपर रहा, जो बताता है कि उन्होंने हर मैच में तेजी से रन बटोरे. बड़े मुकाबलों में हेड की आक्रामक शुरुआत ने ऑस्ट्रेलिया को कई बार मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

रोहित शर्मा - भारत

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी इस लिस्ट में पीछे नहीं रहे. उन्होंने 8 मैचों में 257 रन बनाए और 15 छक्के लगाए. रोहित ने पारी की शुरुआत से ही आक्रमण का रास्ता अपनाया और भारत को तेज शुरुआत दिलाई. कप्तान के तौर पर उनका यह रवैया टीम इंडिया के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ.

आरोन जोन्स - अमेरिका

इस सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम अमेरिका के आरोन जोन्स का रहा. उन्होंने सिर्फ 6 मैचों में 14 छक्के लगाए और 162 रन बनाए. जोन्स की बल्लेबाजी ने यह दिखा दिया कि सहयोगी देश भी अब बड़े मंच पर असर छोड़ने लगे हैं.