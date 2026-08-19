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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सHockeyIndia vs Pakistan: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच?

India vs Pakistan: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच?

India vs Pakistan, Hockey World Cup 2026 LIVE Streaming: आज हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम को करो या मरो के मैच में पाकिस्तान से भिड़ना है. टीम इंडिया के लिए यह मैच बहुत महत्वपूर्ण है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 19 Aug 2026 09:42 AM (IST)
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आज हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की महाटक्कर होने वाली है. खासतौर पर टीम इंडिया के लिए यह मैच बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान को हराकर या ड्रॉ खेलकर ही टीम इंडिया अगले चरण में पहुंच सकती है. आज भारतीय टीम को हार कतई मंजूर नहीं होगी, क्योंकि हारते ही वह वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी.

ग्रुप डी में अभी तक भारत ने 2 मैचों में एक जीत दर्ज की है और वह टेबल में दूसरे स्थान पर है. अगले चरण में जाने के लिए भारत को टॉप-2 में बने रहना होगा. पहले मैच में टीम इंडिया ने वेल्स को 3-1 से हराया था, लेकिन दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के हाथों 2-4 की हार झेलनी पड़ी. अब सबकुछ पाकिस्तान के साथ मैच पर निर्भर है.

खेल कोई भी हो, भारत और पाकिस्तान का मैच रोमांच से भरपूर ही होता है और हॉकी वर्ल्ड कप के मुकाबले में तो अगले स्टेज का क्वालीफिकेशन दांव पर लगा होगा, इसलिए इसका रोमांच दोगुना होगा. उससे पहले यह जान लीजिए भारत-पाकिस्तान की इस महाभिड़ंत को आप कब और किस चैनल या एप पर देख सकते हैं. 

कब लाइव आएगा मैच?

हॉकी में भारत और पाकिस्तान का यह वर्ल्ड कप मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा.

कहां देखें लाइव मैच?

भारत में भारत-पाकिस्तान मैच टीवी पर देखना चाहते हैं तो यह स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा.

वर्ल्ड कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

हेड टू हेड में भारत आगे

हॉकी वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक भारत और पाकिस्तान 5 बार आमने-सामने आए हैं. इनमें 3 बार टीम इंडिया और 2 मौकों पर पाकिस्तान ने बाजी मारी है. वर्ल्ड कप में दोनों की आपसी टक्कर साल 2010 में हुई थी, जहां भारत ने पाकिस्तान को 4-1 से धो डाला था. भारत ने सिर्फ एक बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, लेकिन पाकिस्तान 4 बार की चैंपियन टीम है, लेकिन 1980 के दशक के बाद दोनों टीमों के प्रदर्शन में गिरावट होती रही है.

ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल

ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल में अपने दोनों मैच जीत चुकी इंग्लैंड टॉप पर विराजमान है और उसके 6 अंक हैं. भारत 3 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है. वेल्स तीसरे और पाकिस्तान सबसे आखिरी स्थान पर मौजूद है.

  1. इंग्लैंड
  2. भारत
  3. वेल्स
  4. पाकिस्तान

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भारत का स्क्वाड: मोहित एचएस, सूरज करकेरा, हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), जरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच, राजिंदर सिंह, आदित्य अर्जुन लालागे, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकंठ शर्मा, विवेक सागर प्रसाद, दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मंदीप सिंह, अभिषेक

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 Aug 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Hockey World Cup Hockey World Cup 2026
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