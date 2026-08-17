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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सHockeyइंग्लैंड से हारी टीम इंडिया, 32 साल का सूखा नहीं हुआ खत्म

इंग्लैंड से हारी टीम इंडिया, 32 साल का सूखा नहीं हुआ खत्म

Hockey World Cup 2026: हॉकी वर्ल्ड कप के 16वें संस्करण के दूसरे मैच में भारत को इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा. इंग्लैंड के लिए Bandurak ने 2 गोल दागे. भारत का अगला मैच पाकिस्तान के साथ है.

Written By : शिवम |  Updated at : 17 Aug 2026 10:28 PM (IST)
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हॉकी वर्ल्ड कप के 16वें संस्करण का आगाज भारत ने जीत के साथ किया था, लेकिन आज दूसरे मैच में इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा. इंग्लैंड ने भारत को 4-2 से हराया. 1994 से इंग्लैंड वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ कभी नहीं हारी है, ये रिकॉर्ड उन्होंने कायम रखा. भारत का अगला मैच पाकिस्तान के साथ 19 अगस्त को है, जिसे जीतना भारत के लिए जरुरी है.

मुकाबले की बात करें तो पहला गोल इंग्लैंड के Bandurak ने किया था, इसके बाद हरमनप्रीत ने 16वें मिनट में गोल दागकर स्कोर बराबर कर दिया था. दिलप्रीत ने 24वें में मिनट में दूसरा गोल दागकर भारत को बढ़त दिला दी थी, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड हाफी होती चली गई. Rushmere ने 38वें मिनट में गोल दागकर स्कोर 2-2 से बराबर किया, Croft ने 42वें मिनट में गोल कर इंग्लैंड को 3-2 से बढ़त दिलाई, Bandurak ने 55वें मिनट में इंग्लैंड का चौथा और अपना दूसरा गोल मारकर इंग्लैंड की जीत पक्की कर दी थी.

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भारत का अगला मैच पाकिस्तान के साथ

इंग्लैंड ने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-1 से हराया था, भारत को 4-2 से हराकर टीम पूल डी की तालिका में पहले स्थान पर मजबूती से काबिज हो गई है. इंग्लैंड का अगला मैच वेल्स के साथ है, जबकि भारत और पाकिस्तान अगले मैच में एक दूसरे से भिड़ेगी. हॉकी वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 19 अगस्त को होगा.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 17 Aug 2026 10:20 PM (IST)
Tags :
Indian Hockey Team IND VS ENG HOCKEY INDIA Hockey World Cup 2026
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