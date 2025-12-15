हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सएशेज इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारियां , इन मौकों पर बल्लेबाजों ने बदली मैच की दिशा

एशेज इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारियां , इन मौकों पर बल्लेबाजों ने बदली मैच की दिशा

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली यह सीरीज सिर्फ ट्रॉफी की लड़ाई नहीं होती, बल्कि यहां हर रन, हर विकेट और हर साझेदारी इतिहास का हिस्सा बन जाती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 15 Dec 2025 07:39 AM (IST)
Preferred Sources

एशेज सीरीज को टेस्ट क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित और रोमांचक प्रतिद्वंद्विता माना जाता है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली यह सीरीज सिर्फ ट्रॉफी की लड़ाई नहीं होती, बल्कि यहां हर रन, हर विकेट और हर साझेदारी इतिहास के पन्नों में दर्ज होती है. एशेज के लंबे इतिहास में कुछ ऐसी विशाल साझेदारियां बनी हैं, जिन्होंने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि मैच का पूरा रुख ही बदल दिया.

ब्रैडमैन–पोंसफोर्ड की ऐतिहासिक जोड़ी

साल 1934 में द ओवल के मैदान पर सर डॉन ब्रैडमैन और बिल पोंसफोर्ड ने एशेज इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी दर्ज की. दूसरे विकेट के लिए दोनों ने 451 रन जोड़ दिए. यह साझेदारी न सिर्फ एशेज बल्कि टेस्ट क्रिकेट की महानतम साझेदारियों में गिनी जाती है. इंग्लैंड के गेंदबाज इस जोड़ी के सामने पूरी तरह बेबस नजर आए.

सिडनी टेस्ट 1946: ब्रैडमैन और सिड बार्न्स का दबदबा

दूसरे विश्व युद्ध के बाद खेले गए सिडनी टेस्ट में डॉन ब्रैडमैन और सिड बार्न्स ने पांचवें विकेट के लिए 405 रनों की साझेदारी की. यह पारी ऐसे समय आई जब ऑस्ट्रेलिया को संभलने की जरूरत थी. दोनों की समझदारी और धैर्य ने मैच का पूरा रुख बदल दिया था.

लीड्स में फिर चमके ब्रैडमैन–पोंसफोर्ड

1934 की एशेज सीरीज में ब्रैडमैन और पोंसफोर्ड की जोड़ी ने इंग्लैंड को एक बार नहीं, बल्कि दो बार परेशान किया. लीड्स टेस्ट में चौथे विकेट के लिए 388 रनों की साझेदारी कर दोनों ने यह साबित कर दिया कि उस दौर में उनसे बेहतर कोई जोड़ी नहीं थी.

इंग्लैंड के लेलैंड और हटन का कमाल

1938 में द ओवल के मैदान पर इंग्लैंड के मौरिस लेलैंड और लेन हटन ने दूसरे विकेट के लिए 382 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जबरदस्त जवाब दिया था. यह साझेदारी इंग्लैंड की सबसे बड़ी एशेज साझेदारियों में शामिल है और क्लासिक टेस्ट बल्लेबाजी की मिसाल मानी जाती है.

गोवर और गूच की यादगार साझेदारी

आधुनिक एशेज इतिहास में डेविड गोवर और ग्राहम गूच की जोड़ी भी खास रही. 1985 में द ओवल टेस्ट के दौरान दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 351 रन बनाए और इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. यह साझेदारी उस सीरीज के निर्णायक पलों में से एक थी. 

Published at : 15 Dec 2025 07:39 AM (IST)
Tags :
AUS Vs ENG Ashes Series Donald Bradman Bill Ponsford
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BJP President: योगी को CM बनाना हो या शिवराज-वसुंधरा को हटाना... नितिन नबीन के ऐलान से पहले BJP ने कब-कब अपने फैसलों से चौंकाया?
योगी को CM बनाना हो या शिवराज-वसुंधरा को हटाना... नितिन नबीन से पहले BJP ने कब-कब चौंकाया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
IND VS SA: 'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
बॉलीवुड
पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती को डॉक्टर के पास लेकर गईं
पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती को डॉक्टर के पास लेकर गईं
Advertisement

वीडियोज

Bihar News: बिहार के नवादा में पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार | ABP News
सिडनी में 'पहलगाम'? आतंकियों ने चुन-चुन कर मारा!
Janhit: PM मोदी ने फिर चौंकाया! | National Executive President | Nitin Nabin | BJP | PM Modi
UP Politics: यूपी BJP को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष...27 का शुरू अभियान | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन, विपक्ष में हलचल | Nitin Nabin |PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP President: योगी को CM बनाना हो या शिवराज-वसुंधरा को हटाना... नितिन नबीन के ऐलान से पहले BJP ने कब-कब अपने फैसलों से चौंकाया?
योगी को CM बनाना हो या शिवराज-वसुंधरा को हटाना... नितिन नबीन से पहले BJP ने कब-कब चौंकाया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
IND VS SA: 'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
बॉलीवुड
पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती को डॉक्टर के पास लेकर गईं
पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती को डॉक्टर के पास लेकर गईं
दिल्ली NCR
Delhi: 'उपहास करना आपको शोभा नहीं देता', रेखा गुप्ता पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार, पढ़ें पूरा मामला
'उपहास करना आपको शोभा नहीं देता', रेखा गुप्ता पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार, पढ़ें पूरा मामला
हरियाणा
हरियाणा DGP पद से हटाए गए शत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह बने कार्यवाहक पुलिस प्रमुख
हरियाणा DGP पद से हटाए गए शत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह बने कार्यवाहक पुलिस प्रमुख
ट्रेंडिंग
Video: कश्मीर नहीं एनसीआर है! 10वीं मंजिल से प्रदुषण का खतरनाक नजारा देख खौफ में यूजर्स- वीडियो वायरल
कश्मीर नहीं एनसीआर है! 10वीं मंजिल से प्रदुषण का खतरनाक नजारा देख खौफ में यूजर्स- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Kopi Luwak Coffee: जानवर के‌ मल से‌ बनती है यह कॉफी, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
जानवर के‌ मल से‌ बनती है यह कॉफी, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget