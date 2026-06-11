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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सहार्दिक पंड्या OUT, नए खिलाड़ी की एंट्री! अफगानिस्तान वनडे में कैसी होगी टीम इंडिया?

हार्दिक पंड्या OUT, नए खिलाड़ी की एंट्री! अफगानिस्तान वनडे में कैसी होगी टीम इंडिया?

धर्मशाला का मैदान भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली वनडे सीरीज के पहले मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है. शनिवार से शुरू हो रही इस सीरीज में भारतीय टीम की नजर शानदार शुरुआत पर होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 11 Jun 2026 10:59 AM (IST)
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धर्मशाला का मैदान भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली वनडे सीरीज के पहले मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है. शनिवार से शुरू हो रही इस सीरीज में भारतीय टीम की नजर शानदार शुरुआत पर होगी. टीम प्रबंधन कुछ नए खिलाड़ियों को मौका देकर भविष्य की योजनाओं को भी आकार देने की कोशिश कर सकता है. दूसरी ओर, अफगानिस्तान की टीम अपने हालिया प्रदर्शन के दम पर भारत के सामने कड़ी चुनौती पेश करने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरेगी. लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि टीम में हार्दिक पंड्या और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी इस सीरीज के लिए मौजूद नहीं रहेंगे, ऐसे में रोमांच की बात ये है कि इस सीरीज में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी रहती है.

क्रिकेट फैन्स को यह जानने कि काफी उत्सुकता रहती है कि पहली पारी में मैदान में कौन से खिलाड़ी उतरेंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सीरीज में पारी की शुरुआत कप्तान शुभमन गिल और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की अनुभवी जोड़ी ही करेगी. इसका मतलब साफ है कि सबके चहेते और इनफॉर्म बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को फिलहाल अपनी बारी का इंतजार करना पड़ सकता है.

इस सीरीज में भारतीय टीम को विराट कोहली के अनुभव की कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि वह उपलब्ध नहीं होने के कारण दौरे का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में टीम प्रबंधन को बल्लेबाजी क्रम में नए विकल्पों पर भरोसा जताना पड़ सकता है. कोहली की गैरमौजूदगी में तीसरे नंबर की जिम्मेदारी बाएं हाथ के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन संभालते नजर आ सकते हैं. लंबे समय बाद वनडे टीम में वापसी कर रहे ईशान के पास इस मौके को भुनाकर अपनी जगह मजबूत करने का सुनहरा अवसर होगा.

मगर दिलचस्प बात यह भी है कि ईशान ने अपना आखिरी वनडे भी अक्तूबर 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ ही खेला था. हाल के समय में आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में ईशान किशन का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है. यही वजह है कि टीम प्रबंधन नंबर-3 जैसे अहम स्थान के लिए उन पर भरोसा जता सकता है. यदि उन्हें मौका मिलता है, तो उनके पास इस जिम्मेदारी को निभाते हुए टीम में अपनी जगह और मजबूत करने का अवसर होगा.

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Published at : 11 Jun 2026 10:57 AM (IST)
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