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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआयरलैंड-इंग्लैंड दौरे से पहले भगवान शिव की भक्ति में लीन अभिषेक शर्मा, शेयर की खास तस्वीर

आयरलैंड-इंग्लैंड दौरे से पहले भगवान शिव की भक्ति में लीन अभिषेक शर्मा, शेयर की खास तस्वीर

Abhishek Sharma Visits Shiv Temple: अभिषेक शर्मा आईपीएल 2026 के बाद भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए हैं. वो जल्द आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के लिए खेलते दिखेंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Jun 2026 10:06 AM (IST)
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भारतीय टीम के साथ यूके दौरे पर जाने से पहले अभिषेक शर्मा भक्ति में लीन नजर आए हैं. अभिषेक भारत के दक्षिण में स्थित कुंभकोणम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने उस प्राचीन मंदिर के दर्शन किए, जहां मान्यता है की भगवान राम ने 108 शिवलिंग स्थापित किए थे. अभिषेक ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी और बताया की लोगों को मन की शांति के लिए यहां जरूर आना चाहिए.

अभिषेक शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पांच अलग-अलग तस्वीरें साझा की. इनमें से एक में वो ध्यान की मुद्रा में भी बैठे हैं. उन्होंने इसके साथ लिखा - कुंभकोणम के हृदय में शांति की तलाश कर रहा हूं. पापनासम स्थित उस मंदिर के दर्शन सभी को करने चाहिए, जहां भगवान राम ने 108 शिवलिंग स्थापित किए थे.

अभिषेक शर्मा के लिए आईपीएल 2026 सीजन अच्छा रहा, जिसमें उन्होंने 15 मैचों में 563 रन बनाए थे. पूरे सीजन में उन्होंने एक शतक और 4 अर्धशतक भी लगाए. इसके बाद वो आयरलैंड टूर पर टीम इंडिया की जर्सी में दिख सकते हैं. उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड टूर के लिए टीम इंडिया में चुना गया है.

 
 
 
 
 
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अभिषेक अभी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हैं. यूके टूर के बाद वो एशियन गेम्स में खेलते दिख सकते हैं, जो सितंबर-अक्टूबर के महीने में जापान में खेले जाने हैं. 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 11 Jun 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Shiv Mandir TEAM INDIA
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