फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने अंतिम पड़ाव पर है. गत चैंपियन अर्जेंटीना लगातार दूसरा खिताब जीतने से सिर्फ 2 जीत दूर है. अर्जेंटीना का सेमीफाइनल मैच 16 जुलाई को होगा, जिसमें उसे इंग्लैंड से भिड़ना है. लियोनेल मेसी अपनी टीम को लगातार दूसरे और कुल चौथे खिताब तक ले जाना चाहेंगे, दूसरी ओर इंग्लैंड पिछले 60 साल में ट्रॉफी नहीं जीत पाई है.

अर्जेंटीना और इंग्लैंड, दोनों टीम अब तक फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अजेय रही हैं. जब फाइनल में दोनों टीम आमने-सामने आएंगी तो सबकी नजरें लियोनेल मेसी और इंग्लैंड के युवा मिडफील्डर जूड बेलिंगहम पर होंगी.

अर्जेंटीना बनाम इंग्लैंड - वर्ल्ड कप में हेड टू हेड

अर्जेंटीना और इंग्लैंड का यह मैच ऐतिहासिक होगा, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में पिछले 24 साल से यह दोनों टीम आमने-सामने नहीं आई हैं. आखिरी बार जब उनकी वर्ल्ड कप में टक्कर हुई, तब 2002 में इंग्लैंड ने 1-0 से जीत दर्ज की थी. बता दें कि इससे पहले कुल पांच बार उनकी विश्व कप में टक्कर हुई है और आपसी टक्कर में इंग्लैंड आगे है.

कुल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीम 14 बार आमने-सामने आई हैं. इनमें इंग्लैंड 6 बार जीता है, अर्जेंटीना को 3 बार जीत मिली है, जबकि पांच मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.

1962 वर्ल्ड कप: इंग्लैंड 3-1 से जीता

1966 वर्ल्ड कप: इंग्लैंड 1-0 से जीता

1986 वर्ल्ड कप: अर्जेंटीना 2-1 से जीता

1998 वर्ल्ड कप: पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना 4-3 से जीता

2002 वर्ल्ड कप: इंग्लैंड 1-0 से जीता

अब आखिरी बार वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टक्कर हुई थी, तब 2002 वर्ल्ड कप में डेविड बैकहम ने मैच का एकमात्र गोल पेनल्टी से किया था. वहीं वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कभी इन दोनों टीमों की भिड़ंत नहीं हुई है. यह पहली बार होगा जब अर्जेंटीना और इंग्लैंड वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भिड़ रहे होंगे.

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