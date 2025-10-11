भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या आज अपना 32वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस बार उनका बर्थडे किसी फिल्मी सीन से कम नहीं दिख रहा. मैदान पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और स्टाइलिश लुक के लिए मशहूर हार्दिक अब अपनी निजी जिंदगी को लेकर ज्यादातर सुर्खियों में रहते हैं. जन्मदिन से एक दिन पहले उन्होंने अपनी जिंदगी के नए रिश्ते की झलक दुनिया को दिखा दी. टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ने अपने बर्थडे से ठीक एक दिन पहले यह साफ कर दिया कि उनके दिल में अब किसी ने खास जगह बना ली है और वो हैं मॉडल माहिका शर्मा.

इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर, किया प्यार का इशारा

हार्दिक पंड्या ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक खूबसूरत बीच फोटो शेयर की, जिसमें वह माहिका शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं. दोनों की यह तस्वीर मालदीव के किसी बीच की बताई जा रही है. तस्वीर में दोनों बेहद खुश और रिलैक्स मूड में दिख रहे हैं. इसी पोस्ट को देखकर फैंस का मानना है कि हार्दिक ने अब अपनी रिलेशनशिप को ‘अनऑफिशियल कंफर्मेशन’ दे दिया है.

तस्वीरों के साथ उन्होंने कोई कैप्शन नहीं लिखा, लेकिन ब्लैक-एंड-व्हाइट फोटो और फैमिली क्लिक ने सब कुछ कह दिया. उन्होंने अपनी मां, बेटे अगस्त्य और दादी के साथ भी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. कुछ फोटो में बर्थडे केक और सजावट भी नजर आई. इससे साफ है कि उन्होंने अपना जन्मदिन पूरी तरह प्राइवेट अंदाज मनाया.





मुंबई एयरपोर्ट पर साथ दिखे थे दोनों

जन्मदिन से एक दिन पहले शुक्रवार की सुबह हार्दिक और माहिका को मुंबई एयरपोर्ट पर साथ देखा गया था. दोनों ने ब्लैक आउटफिट पहने हुए थे और जैसे ही वे एयरपोर्ट पर पहुंचे, कैमरों की फ्लैश लाइट्स उन पर टूट पड़ीं. यही वो पल था जिसने सोशल मीडिया पर अटकलों को हवा दे दी. कुछ घंटों बाद हार्दिक की इंस्टाग्राम स्टोरी ने मानों उन सभी अफवाहों पर मुहर लगा दी.

नताशा से अलग होने के बाद फिर लौटा प्यार

हार्दिक पंड्या की निजी जिंदगी पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में रही है. नताशा स्टेनकोविक से अलगाव के बाद उनका नाम ब्रिटिश सिंगर जैस्मीन वालिया से भी जोड़ा गया था. हालांकि, हार्दिक ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार उनकी तस्वीरों ने बिना शब्दों के ही सबकुछ जाहिर कर दिया है.