भारत की महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रच दिया है. वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत ने सात बार की चैंपियन टीम को 5 विकेट से मात दी और फाइनल में अपनी जगह पक्की की. इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरी क्रिकेट दुनिया भारतीय महिला खिलाड़ियों की तारीफ कर रही है. भारतीय पुरुष टीम के हेड कोच गौतम गंभीर भी इस मौके पर खुद को रोक नही पाए. उन्होंने टीम को बधाई दी और अपने अंदाज में एक ऐसा संदेश लिखा जो सीधा दिल छू गया.

गंभीर का संदेश बना चर्चा का विषय

गौतम गंभीर ने एक्स (Twitter) पर लिखा, “जब तक खेल खत्म नही होता, तब तक कुछ भी खत्म नहीं होता! क्या कमाल का प्रदर्शन किया लड़कियों ने!“ उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. गंभीर का ये अंदाज उनके पुराने जज्बे की याद दिलाता है, जब उन्होंने खुद 2011 वर्ल्ड कप में मैच जिताऊ पारी खेली थी.

जेमिमा की पारी ने जगाई 2011 की याद

भारत की जीत की सबसे बड़ी हीरो रहीं जेमिमा रोड्रिग्ज. उन्होंने नंबर 3 पर उतरकर 134 गेंदों में नाबाद 127 रन बनाए. ये वही पोजिशन है, जिस पर 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में गौतम गंभीर ने श्रीलंका के खिलाफ 97 रन की शानदार पारी खेली थी.

समानता यहीं खत्म नहीं होती है. दोनों ने अपनी इनिंग मुंबई के मैदानों पर खेली थी. दोनों के बल्ले से जीत की कहानी लिखी गई और दोनों की जर्सी पर मिट्टी के “अच्छे दाग” लगे थे. जहां 2011 में वानखेड़े स्टेडियम भारत की जीत का गवाह बना था, वहीं अब 2025 में डीवाई पाटिल स्टेडियम ने महिला टीम की ऐतिहासिक जीत देखी.

भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास

भारत ने सेमीफाइनल में 339 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की, जो महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा सफल चेज है. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 89 रन की पारी खेली और जेमिमा के साथ तीसरे विकेट के लिए 167 रन की साझेदारी की.