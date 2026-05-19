इन पांच क्रिकेटर्स के पास है लाखों-करोड़ों की घड़ियां, सबसे महंगी किसके पास? जानिए

मैदान पर क्रिकेटर अपनी खेल के लिए जितनी चर्चा में रहते हैं उतनी ही मैदान के बाहर अपनी शानदार लाइफस्टाइल के लिए वो चर्चा में रहते हैं. आज हम आपको इस स्टोरी में दुमिया के उन पांच क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके पास सबसे महंगी घड़ियों का कलेक्शन है. दुनिया के ये पांच महान क्रिकेटर्स हार्दिक पांड्या, बैन स्टोक्स, रोहित शर्मा, महेद्रं सिंह धोनी, विराट कोहली हैं. आइए देखें किसके पास कितनी महंगी घड़ी है.

1- हार्दिक पांड्या

पहले खिलाड़ी 32 वर्षीय हार्दिक पांड्या हैं, जिनका जन्म सूरत, गुजरात में हुआ था. दाएं हाथ के बल्लेबाज और गेंदबाज हार्दिक पांड्या भारत के महान ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं. उनकी वॉच कलेक्शन की बात करें तो उनके पास करोड़ों की “पाटेक फिलिप नॉटिलस” नामक घड़ी है, जिसकी कुल कीमत लगभग 2.7 करोड़ रुपये है.

2-बेन स्टोक्स

दूसरे खिलाड़ी 34 वर्षीय बेन स्टोक्स हैं, जिनका जन्म क्राइस्टचर्च, न्यूज़ीलैंड में हुआ था. वे इंग्लैंड टीम के शानदार बल्लेबाज और कप्तान रह चुके हैं. बेन स्टोक्स बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के गेंदबाज हैं. उनकी वॉच कलेक्शन में “हब्लोट बिग बैंग” नामक घड़ी शामिल है, जिसकी कुल कीमत लगभग 38.96 लाख रुपये है.

3-रोहित शर्मा

तीसरे खिलाड़ी 39 वर्षीय रोहित शर्मा हैं, जिनका जन्म नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था.वे दाएं हाथ के शीर्ष क्रम के शानदार भारतीय बल्लेबाज और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं. उनके पास “रोलेक्स स्काई-ड्वेलर” नामक घड़ी है, जिसकी कुल कीमत लगभग 10.7 लाख रुपये है.

4- MS धोनी

चौथे खिलाड़ी दुनिया के सबसे महान क्रिकेटर्स में से एक माने जाते हैं. बिहार में जन्मे MS Dhoni को पद्म भूषण, पद्म श्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. 44 वर्षीय महेंद्र सिंह धोनी विकेटकीपर और दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. उनके पास “पानेराई रेडियोमिर कैलिफ़ोर्निया” नामक वॉच है, जिसकी कुल कीमत लगभग 9.25 लाख रुपये है.

5- विराट कोहली

पांचवें खिलाड़ी भारत के 37 वर्षीय विराट कोहली हैं, जिनका जन्म दिल्ली में हुआ था. दाएं हाथ के बल्लेबाज विराट कोहली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. उनके पास “रोलेक्स डेटोना” नामक घड़ी है, जिसकी कुल कीमत लगभग 8.60 लाख रुपये है.

इस सूची से साफ होता है कि ये पाँचों क्रिकेटर्स सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी अपने शानदार लाइफस्टाइल से लोगों को प्रभावित करते हैं.