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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलस्पेन की जीत के बाद रोमांटिक हुए 19 साल के लामिन यमाल, बीच मैदान पर गर्लफ्रेंड को किया किस 

स्पेन की जीत के बाद रोमांटिक हुए 19 साल के लामिन यमाल, बीच मैदान पर गर्लफ्रेंड को किया किस 

Spain Lamine Yamal Kisses Girlfriend: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 19 साल के लामिन यमाल अपनी गर्लफ्रेंड को किस करते दिख रहे हैं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 20 Jul 2026 04:28 PM (IST)
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स्पेन ने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को हराकर 2026 फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup 2026) का खिताब जीता. जीत के बाद पूरी दुनिया में स्पेन की वाहवाही हो रही है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई, जिसने सबको हैरान कर दिया. स्पेन के 19 साल के खिलाड़ी लामिन यमाल (Lamine Yamal) बीच मैदान पर ही गर्लफ्रेंड इनेस गार्सिया सैंटोस (Ines Garcia Santos) को किस करते नजर आए. 

जीत के बाद जब पूरा स्टेडियम और खेल जगत जश्न में डूबा हुआ था, उस वक्त यमाल ने मैदान पर रोमांटिक माहौल बना दिया. मैच के बाद इनेस और यमाल मैदान पर बैठे नजर आए. इसी बीच इनेस ने यमाल को किस कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक फोटोग्राफर लामिन की तस्वीर ले रहा होता है. इसी बीच उनकी गर्लफ्रेंड उठकर आती है और उन्हें किस कर देती है. रोमांटिक माहौल को देख फोटोग्राफर वहां से उठकर चला जाता है. 

कौन हैं लामिन यमाल की गर्लफ्रेंड इनेस गार्सिया सैंटोस?

अगर आप भी इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर 19 वर्षीय लामिन यमाल की गर्लफ्रेंड इनेस गार्सिया सैंटोस कौन है? तो आपको बता दें कि इनेस स्पेन की फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं. वह स्पेन के सेविला से आती हैं. दोनों ने मई 2026 में एफसी बार्सिलोना के एक कार्यक्रम में अपने रिश्ते को आधिकारिक किया था. इनेस इंस्टाग्राम पर भी काफी फेमस हैं. उन्हें 2 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. 

 
 
 
 
 
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स्पेन ने एक के बाद एक जीते खिताब 

स्पेन ने वर्ल्ड कप का दूसरा खिताब जीता. इससे पहले 2010 में स्पेन ने नीदरलैंड्स को 1-0 से हराकर खिताब जीता था. यह स्पेन का पहला विश्व कप टाइटल रहा. इसके बाद 2023 में स्पेन की महिला टीम ने फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. अब 2026 में स्पेन ने अर्जेंटीना 1-0 से हराकर पुरुष वर्ग का दूसरा फीफा टाइटल जीता. 

 

यह भी पढ़ें: क्या है Ferran Torres का भारत से कनेक्शन? जिसके गोल से स्पेन ने जीता वर्ल्ड कप खिताब; जानिए

Published at : 20 Jul 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Lamine Yamal FIFA World Cup 2026 Final Spain Vs Argentina Ines Garcia Santos
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