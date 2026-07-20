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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सपूर्व भारतीय दिग्गज फुटबॉलर का अर्जेंटीना की हार पर बड़ा बयान, 'स्पेन ने लियोनेल मेसी को...'

पूर्व भारतीय दिग्गज फुटबॉलर का अर्जेंटीना की हार पर बड़ा बयान, 'स्पेन ने लियोनेल मेसी को...'

स्पेन ने अर्जेंटीना को लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने से रोक दिया. फाइनल में स्पेन ने बाजी मारी, और वर्ल्ड चैंपियन बन गई. मेसी की टीम की हार पर पूर्व भारतीय दिग्गज फुटबॉलर ने बड़ा बयान दिया है.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 20 Jul 2026 06:19 PM (IST)
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2026 फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन ने कमाल कर दिया. खिताबी मैच में स्पेन ने लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त दी. स्पेन ने फेरान टोरेस के अतिरिक्त समय (106वें मिनट) में किए गए गोल की मदद से अर्जेंटीना को लगातार दूसरी बार विश्व कप खिताब जीतने से रोक दिया. भारत के पूर्व फुटबाल खिलाड़ियों ने विश्व कप के फाइनल में स्पेन के दबदबे और लगातार दबाव बनाने की तारीफ करते हुए कहा कि वे लियोनेल मेसी को बेअसर करने और 120 मिनट तक अर्जेंटीना पर हावी रहने के बाद विश्व कप खिताब के सच्चे हकदार थे. 

स्पेन 3 गोल कर सकता था- भारतीय दिग्गज

भारत के पूर्व कप्तान विक्टर अमलराज ने कहा कि स्पेन ने फाइनल पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा और वह अधिक बड़े अंतर से जीत सकता था. उन्होंने कहा, "स्पेन ने शानदार खेल दिखाया और फाइनल में पूरी तरह से दबदबा बनाए रखा. स्पेन तीन गोल कर सकता था, लेकिन अर्जेंटीना के गोलकीपर ने शानदार प्रदर्शन किया."

अमलराज ने कहा कि स्पेन के मजबूत डिफेंड ने मेसी को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. उन्होंने कहा, फाइनल में मेसी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. "स्पेन ने उन्हें पूरी तरह से रोके रखा. पूरे 120 मिनट में उन्होंने गेंद को मुश्किल से कुछ बार ही स्पर्श किया होगा. स्पेन का डिफेंड इतना मजबूत था कि उन्हें अपने कौशल दिखाने का मौका ही नहीं मिला."

भारत के पूर्व गोलकीपर सुब्रत पाल ने कहा कि स्पेन ने अपनी विशिष्ट शैली का शानदार नमूना पेश करते हुए अधिकतर समय गेंद को अपने कब्जे में रखा. 
उन्होंने कहा, जब भी स्पेन खेलता है तो वे मैच पर हावी रहते हैं. अगर आप गेंद पर कब्जे की बात करें, तो गेंद पर से नियंत्रण खोने पर भी वे उसे तुरंत वापस हासिल कर लेते हैं, क्योंकि यही उनकी फुटबॉल खेलने की शैली है.

'अर्जेंटीना के खिलाड़ी थके हुए लग रहे थे'

भारतीय महिला फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान अदिति चौहान ने कहा कि अर्जेंटीना की टीम थकी हुई लग रही थी, गेंद पर कब्जा बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी और सार्थक हमले करने में विफल रही. उन्होंने कहा, "बेहतर टीम जीती. स्पेन ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा और वह जीत की हकदार थी. मुझे अर्जेंटीना से बेहतर खेल की उम्मीद थी लेकिन उसके खिलाड़ी थके हुए लग रहे थे और गेंद पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे."

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Published at : 20 Jul 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
Lionel Messi Spain Argentina FIFA World Cup 2026 Final Argentina Vs Spain
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