हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सपीजीटीआई में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की भागीदारी पर कपिल देव का बयान- अभी कोई फैसला नहीं लिया गया

पीजीटीआई में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की भागीदारी पर कपिल देव का बयान- अभी कोई फैसला नहीं लिया गया

Kapil Dev On PGTI Tour: भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने भारत के पेशेवर गोल्फ टूर (पीजीटीआई) में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की भागीदारी पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 06 Jan 2026 06:51 AM (IST)
Preferred Sources

Kapil Dev Statement On The Exclusion Of Bangladeshi Players From The PGTI Tour: महान क्रिकेटर और पीजीटीआई के अध्यक्ष कपिल देव ने सोमवार यानी 5 जनवरी, 2026 को कहा कि भारत के पेशेवर गोल्फ टूर (पीजीटीआई) में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से और अपनी सरकार की सलाह के बाद भारत में अगले महीने फरवरी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम नहीं भेजने का फैसला लिया. इससे पहले आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देश पर बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से अलग करने का फैसला किया था.

कपिल देव ने पीजीटीआई टूर से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने पर दिया बयान

पीजीटीआई टूर से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने की संभावना के बारे में पूछने पर कपिल देव ने कहा, 'हम इस पर बात करेंगे. अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है.' बांग्लादेश के जमाल हुसैन, मोहम्मद सिद्दीकुर रहमान और मोहम्मद अकबर हुसैन समेत कई प्रमुख गोल्फर पीजीटीआई टूर पर खेलते हैं. वहीं, कपिल देव ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) को पत्र लिखने वाले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के ताजा फैसले पर टिप्पणी देने से इनकार कर दिया. वर्ल्ड कप 1983 विजेता कप्तान पीजीटीआई की फ्रेंचाइजी आधारित गोल्फ लीग ‘72 द लीग’ के उद्घाटन से इतर मीडिया से मुखातिब थे. 

भारत में गोल्फ के विकास पर भी दिया बयान

कपिल देव ने कहा कि भारत को गोल्फ के विकास के लिए टीम आधारित ढांचे की जरूरत है. उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग के बाद भारतीय क्रिकेट में आए बदलाव का भी उदाहरण दिया. उन्होंने कहा, 'मैं क्रिकेट खेलता था जो टीम का खेल है जबकि गोल्फ व्यक्तिगत खेल है लेकिन भारत को गोल्फ में भी टीम प्रारूप की जरूरत है.' उन्होंने आगे कहा, 'इंडियन प्रीमियर लीग आने के बाद भारतीय क्रिकेट में जो बदलाव आया, हम इस लीग के जरिए गोल्फ में भी वही करना चाहते हैं.'

Published at : 06 Jan 2026 06:51 AM (IST)
Sports ICC BCB PGTI IPL KAPIL DEV CRICKET
