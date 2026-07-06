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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलडोनाल्ड ट्रंप के फोन के बाद FIFA ने पलटा फैसला? अमेरिकी खिलाड़ी का बैन हटने से मचा बवाल

डोनाल्ड ट्रंप के फोन के बाद FIFA ने पलटा फैसला? अमेरिकी खिलाड़ी का बैन हटने से मचा बवाल

फीफा विश्व कप 2026 के दौरान अमेरिका के स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन का एक मैच का बैन हटने से विवाद खड़ा हो गया. डोनाल्ड ट्रंप और जियानी इन्फैन्टिनो की बातचीत के बाद मिले फैसले से FIFA पर सवाल उठने लगे.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 06 Jul 2026 01:31 PM (IST)
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FIFA World Cup 2026: फीफा विश्व कप 2026 के बीच अमेरिका के स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन का एक मैच का बैन हटाए जाने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है. इस फैसले के बाद FIFA की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं. विवाद इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और FIFA अध्यक्ष जियानी इन्फैन्टिनो के बीच हुई बातचीत के बाद बालोगुन को अपील में राहत मिल गई.

ट्रंप-इन्फैन्टिनो की बातचीत बनी चर्चा का विषय

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने जियानी इन्फैन्टिनो से बातचीत के दौरान बालोगुन को दिखाए गए रेड कार्ड और उस पर लगे एक मैच के प्रतिबंध को लेकर सवाल किए. इसके बाद अपील की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें अमेरिकी सरकार ने कुछ अतिरिक्त सबूत भी पेश किए. आखिरकार अपील बोर्ड ने खिलाड़ी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे वह बेल्जियम के खिलाफ प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए उपलब्ध हो गए.

एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, 'राष्ट्रपति और इन्फैन्टिनो के बीच बातचीत हुई थी. राष्ट्रपति यह समझना चाहते थे कि रेड कार्ड क्यों दिया गया और खिलाड़ी को निलंबित क्यों किया गया. अपील की प्रक्रिया एक स्वतंत्र बोर्ड के जरिए चलती है. अमेरिकी सरकार ने कुछ अतिरिक्त सबूत भी उपलब्ध कराए, जिनका अपील के दौरान इस्तेमाल किया गया. आखिरकार सही और उचित फैसला लिया गया.'

रेड कार्ड के बाद भी नहीं झेलनी पड़ेगी सजा

बालोगुन को बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ ग्रुप चरण के मुकाबले में 64वें मिनट पर रेड कार्ड मिला था. सामान्य नियमों के अनुसार उन्हें अगले मैच से बाहर रहना था, लेकिन फीफा की अनुशासन समिति ने उनके एक मैच के स्वचालित प्रतिबंध को एक साल की परिवीक्षा अवधि के लिए स्थगित कर दिया. फीफा ने अपने बयान में कहा, 'एफडीसी के अनुच्छेद 27 के तहत अमेरिका के खिलाड़ी फोलारिन बालोगुन पर लगने वाले एक मैच के स्वचालित निलंबन को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए स्थगित किया जाता है.”

ट्रंप ने जताया FIFA का आभार

फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “सही फैसला लेने और एक बड़े अन्याय को खत्म करने के लिए फीफा का धन्यवाद.' फीफा के इस फैसले पर नॉर्वे के मुख्य कोच स्टाले सोलबक्केन ने कड़ी आपत्ति जताई. उनका कहना है कि जब वीएआर ने भी रेड कार्ड को सही माना था, तब प्रतिबंध हटाने का कोई आधार नहीं बनता.

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उन्होंने कहा, 'मुझे पूरी ईमानदारी से कहना होगा कि फीफा ने बहुत बड़ी गलती की है. खिलाड़ी को रेड कार्ड मिला था और वीएआर ने भी उसे सही ठहराया था. ऐसे में नियमों के मुताबिक अगले मैच का निलंबन तय था.' उन्होंने आगे कहा, 'अगर अब हर रेड कार्ड के बाद इस तरह फैसले बदलने लगेंगे तो आगे क्या होगा? क्या हर मामले में कोई समिति बैठकर कार्ड हटाएगी? यह बहुत खराब फैसला है. इससे विश्व कप की छवि को नुकसान पहुंचेगा. अगर अमेरिका आगे बढ़ता है तो इस फैसले की चर्चा हमेशा उसके साथ जुड़ी रहेगी. यह खेल के हित में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है.'

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अब बेल्जियम से होगी टक्कर

बैन हटने के बाद फोलारिन बालोगुन अब बेल्जियम के खिलाफ प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में खेल सकेंगे. हालांकि, उनके खेलने से ज्यादा चर्चा फीफा के फैसले और उस पर कथित राजनीतिक दखल की हो रही है. इस पूरे घटनाक्रम ने विश्व कप के बीच निष्पक्षता और नियमों के समान पालन को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

Published at : 06 Jul 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
DONALD Trump Fifa Worl Cup 2026 Folarin Balogun
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