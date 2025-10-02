फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनल मेसी इस साल के अंत में भारत आएंगे. उन्होंने खुद भारत दौरे की पुष्टि की है. इससे पहले मेसी आखिरी बार 2011 में भारत आए थे. ऐसे में अब वह 14 साल बाद दोबारा भारत आएंगे. भारत दौरे को लेकर मेसी ने कहा कि भारत जैसे फुटबॉल के जुनूनी देश में दोबारा आना उनके लिए सम्मान की बात है.

लियोनल मेसी ने कहा, "यह यात्रा करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है. भारत एक बहुत ही खास देश है. 14 साल पहले मैंने जो समय यहां बिताया था, उसकी अच्छी यादें मेरे साथ हैं. वहां प्रशंसक शानदार थे. भारत फुटबॉल को लेकर एक जुनूनी देश है. मैं इस खूबसूरत खेल के प्रति अपने लगाव को साझा करते हुए प्रशंसकों की नयी पीढ़ी से मिलने के लिए उत्सुक हूं."

गौरतलब है कि आयोजकों ने 15 अगस्त को ही मेसी के भारत दौरे के कार्यक्रम का अनावरण कर दिया था. अब गुरुवार को मेसी के बयान ने इसकी पुष्टि भी कर दी. मेसी भारत में 4 शहरों की यात्रा करेंगे. 13 दिसंबर को सबसे पहले मेसी कोलकाता आएंगे. इसके बाद वह अहमदाबाद, मुंबई और नई दिल्ली जाएंगे. इस यात्रा का समापन 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के साथ होगा.

अर्जेंटीना का यह सुपरस्टार भारत दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेगा. इनमें कॉन्सर्ट, मुलाकात का सत्र, ‘फूड फेस्टिवल’, फुटबॉल मास्टरक्लास और यहां तक कि मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में एक पैडल प्रदर्शनी भी शामिल है.

कोलकाता में मेसी का कार्यक्रम सॉल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. यह स्टेडियम दूसरी बार इस दिग्गज की मेजबानी करेगा. जहां वह 13 दिसंबर को ‘जीओएटी कॉन्सर्ट’ और ‘जीओएटी कप’ का हिस्सा बनेंगे.

मेसी के ‘जीओएटी कप’ में सौरव गांगुली, बाईचुंग भूटिया और लिएंडर पेस जैसे भारतीय खेल नायकों के साथ मैदान साझा करने की उम्मीद है. आयोजक दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान एक 25 फुट ऊंचा भित्ति चित्र का अनावरण करने की भी योजना बना रहे हैं. इसके साथ ही मेसी की अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति का उद्घाटन भी किया जाएगा. इन कार्यक्रमों के लिए टिकटों की कीमत 3,500 रुपये से शुरू होने की उम्मीद है.