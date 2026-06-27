लंदन के ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर में खेले गए एफआईएच प्रो लीग मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 7-1 के बड़े अंतर से हरा दिया. मैच की शुरुआत में एक गोल से पिछड़ने के बाद भारत ने जबरदस्त वापसी की और पाकिस्तानी टीम को संभलने का कोई मौका नहीं दिया. भारत की ओर से सुखजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक, राज कुमार पाल और दिलप्रीत सिंह ने एक-एक गोल किया. शानदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इससे पहले भी भारतीय टीम ने 23 जून को पाकिस्तान को 4-3 से हराया था.

पहले क्वार्टर में पाकिस्तान को मिली बढ़त

मुकाबले की शुरुआत दोनों टीमों ने आक्रामक अंदाज में की. पहले ही दो मिनट के भीतर भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन टीम उसे गोल में नहीं बदल सकी. इसके बाद पाकिस्तान ने काउंटर अटैक का फायदा उठाया और 13वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर कप्तान अबू बकर महमूद ने ड्रैग फ्लिक के जरिए गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी. पहले क्वार्टर तक पाकिस्तान इसी बढ़त के साथ आगे रहा.

दूसरे क्वार्टर में भारत ने पलट दिया मैच

दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने शानदार वापसी की. 20वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर हरमनप्रीत सिंह की ड्रैग फ्लिक को सुखजीत सिंह ने शानदार डिफ्लेक्शन देकर गोल में बदल दिया और स्कोर 1-1 कर दिया. इसके बाद 26वें मिनट में मिले एक और पेनल्टी कॉर्नर पर हरमनप्रीत सिंह ने खुद गोल दागकर भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई. हाफटाइम तक भारतीय टीम मुकाबले पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी.

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दूसरे हाफ में पाकिस्तान पर टूटा भारतीय हमला

हाफटाइम के बाद भारतीय टीम ने लगातार दबाव बनाए रखा. पेनल्टी स्ट्रोक मिलने पर हार्दिक सिंह ने गोल कर बढ़त 3-1 कर दी. इसके तुरंत बाद तेज काउंटर अटैक में जुगराज सिंह ने चौथा गोल दाग दिया. 41वें मिनट में सुखजीत सिंह के शानदार पास पर अभिषेक ने फील्ड गोल कर स्कोर 5-1 कर दिया.

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इसके बाद 44वें मिनट में राज कुमार पाल ने छठा गोल किया. आखिरी क्वार्टर में भी भारत का दबदबा जारी रहा और 54वें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने शानदार गोल दागकर 7-1 की यादगार जीत पर मुहर लगा दी. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने प्रो लीग में पूरे तीन अंक अपने नाम किए.