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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सFIFA World Cup 2026: 'ब्राजील के ऊपर संकट के बादल', सबसे ज्यादा गोल करने वाले "नेमार" इंजरी से परेशान

FIFA World Cup 2026: 'ब्राजील के ऊपर संकट के बादल', सबसे ज्यादा गोल करने वाले "नेमार" इंजरी से परेशान

FIFA World Cup 2026: ब्राजील के स्टार फॉरवर्ड नेमार की इंजरी फीफा विश्व कप 2026 से पहले टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता है. हालांकि,(सीबीएफ) ने कहा कि "नेमार इंजरी से रिकवरी की पूरी कोशिश कर रहे है".

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अंश राघव | Updated at : 09 Jun 2026 12:48 PM (IST)
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ब्राजील के स्टार फॉरवर्ड नेमार की इंजरी फीफा विश्व कप 2026 से पहले टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता है. हालांकि, ब्राजीलियन फुटबॉल कन्फेडरेशन (सीबीएफ) ने कहा है कि नेमार इंजरी से रिकवरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसका परिणाम भी दिख रहा है.

सीबीएफ ने नेमार के बारे में अपडेट देते हुए बताया कि स्टार फॉरवर्ड के दाहिने पैर में ग्रेड टू पिंडली की चोट से उनकी रिकवरी का पता लगाने के लिए एमआरआई स्कैन किया गया. 34 साल के नेमार की रिकवरी उम्मीद के मुताबिक है. वह एक खास योजना के तहत इलाज लेते रहेंगे.

शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, "सीबीएफ ने यह नहीं बताया कि वह खेलने के लिए कब तक उपलब्ध होंगे".

यह भी पढ़ें - फीफा विश्व कप 2026 के पहले बड़ा हादसा! इंग्लैंड टीम के बेस कैंप के पास अंधाधुन फायरिंग, 9 लोग घायल

स्थानीय मीडिया के मुताबिक वह कम से कम दूसरे ग्रुप मैच तक उपलब्ध नहीं रहेंगे.

नेमार, ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 128 इंटरनेशनल मैचों में 79 गोल किए हैं. इंजरी की वजह से अक्टूबर 2023 के बाद से वह राष्ट्रीय टीम के लिए नहीं खेले हैं. हाल में उन्हें अपने क्लब सैंटोस के लिए खेलते हुए मई इंजरी हुई थी. स्टार खिलाड़ी की पिंडली में चोट लगी थी.

ब्राजील अपने वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत शनिवार को मोरक्को के खिलाफ करेगा. इसके बाद उसका सामना हैती और स्कॉटलैंड से होगा. नेमार शुरुआती दो मैचों से बाहर रह सकते हैं.

ब्राजील अगले साल रिकॉर्ड 23वीं बार फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा. ब्राजील एकमात्र ऐसी टीम है जिसने विश्व कप के हर एडिशन में हिस्सा लिया है.

पूरे करियर में इंजरी की वजह से परेशान रहे 34 साल के नेमार ने संकेत दिया है कि अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में आयोजित होने वाला फीफा विश्व कप 2026 उनके करियर का आखिरी विश्व कप होगा.

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Published at : 09 Jun 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Brazil Neymar FIFA World Cup 2026
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