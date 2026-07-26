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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC Ranking में फिर No-1 बना भारत, इंग्लैंड की बादशात 15 दिन में खत्म

ICC Ranking में फिर No-1 बना भारत, इंग्लैंड की बादशात 15 दिन में खत्म

ICC T20 Ranking Team: श्रेयस अय्यर की कप्तानी लगातार 6 मैच हारने के बाद भारतीय टीम ने ICC टी20 रैंकिंग में पहला स्थान गंवाया था. अब एक बार फिर टीम इंडिया नंबर-1 बन गई है.

Written By : शिवम |  Updated at : 26 Jul 2026 08:16 AM (IST)
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श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत आयरलैंड से हारा, फिर इंग्लैंड ने 4-0 से मात दी. लगातार 6 मैच हारने के बाद टीम इंडिया ने ICC रैंकिंग में अपना पहला स्थान गंवाया था. 15 दिन पहले इंग्लैंड नंबर-1 टीम बनी थी, लेकिन उनकी बादशाहत भारतीय टीम ने बहुत जल्द खत्म कर दी और फिर से अपना पहला स्थान हासिल कर लिया. ये जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में शानदार जीत के बाद हुआ.

भारतीय क्रिकेट टीम 2022 में टी20 में नंबर-1 टीम बनी थी, उसके बाद इस फॉर्मेट में लगातार 2 वर्ल्ड कप जीते. लेकिन कप्तान बदलते ही टीम लगातार मैच हारती गई. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में लगातार 6 हार का नुकसान टीम इंडिया को रैंकिंग में भी हुआ था. 11 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टी20 में हार के बाद भारत ICC टी20 टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गई. इंग्लैंड पहले स्थान पर आ गई, हालांकि दोनों के रेटिंग पॉइंट बराबर थे.

15 दिनों में हासिल की बादशाहत

भारत 16088 पॉइंट्स और 268 रेटिंग के साथ ICC T20 टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गई है. इंग्लैंड टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई है, जिसके 10186 पॉइंट्स और 268 रेटिंग है. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्रमश तीसरे और चौथे स्थान पर है. दक्षिण अफ्रीका पांचवे नंबर पर है.

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भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जीती सीरीज

टीम इंडिया ने पहले टी20 में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया था. शनिवार को हुए दूसरे टी20 में श्रेयस अय्यर एंड टीम ने 90 रनों से बड़ी जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 219 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. ईशान किशन ने 44 गेंदों में 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. तिलक वर्मा ने 29 गेंदों में 60 रन बनाए.

लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 129 रनों पर ढेर हो गई. बल्लेबाज में कुछ खास नहीं कर पाए अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजी में कमाल किया, उन्होंने 3 विकेट चटकाए. प्रिंस यादव और यश ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए. 3 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. सीरीज का तीसरा मैच आज रविवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 26 Jul 2026 08:16 AM (IST)
Tags :
ICC Rankings ICC T20 Rankings IND Vs ZIM INDIAN CRICKET TEAM SHREYAS IYER India Vs Zimbabwe T20 Series
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