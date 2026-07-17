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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सFIFA WC Final: कौन होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में मुख्य रेफरी, नाम जानकर चौंक जाएंगे

FIFA WC Final: कौन होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में मुख्य रेफरी, नाम जानकर चौंक जाएंगे

FIFA WC Final: अर्जेंटीना और स्पेन के बीच न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले जाने वाले खिताबी मुकाबले में स्लोवेनिया के अनुभवी अधिकारी स्लावको विंसिक मुख्य रेफरी की भूमिका निभाएंगे.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 17 Jul 2026 12:43 PM (IST)
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फीफा ने विश्व कप 2026 के फाइनल मैच के लिए रेफरी के नाम की घोषणा कर दी है. अर्जेंटीना और स्पेन के बीच न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले जाने वाले खिताबी मुकाबले में स्लोवेनिया के अनुभवी अधिकारी स्लावको विंसिक मुख्य रेफरी की भूमिका निभाएंगे.

फीफा के रेफरी प्रमुख पियरलुइगी कोलिना ने इस नियुक्ति पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप फाइनल जैसे बड़े मुकाबले के लिए अनुभवी और योग्य रेफरी का होना बेहद जरूरी है. विंसिक को इस महत्वपूर्ण मैच की जिम्मेदारी मिलना उनके शानदार करियर को दिखाता है.

फीफा के अनुसार, फाइनल में स्लावको विंसिक की सहायता के लिए टोमाज क्लैंचनिक असिस्टेंट रेफरी-1 और एंड्राज कोवाचिक असिस्टेंट रेफरी-2 की भूमिका निभाएंगे. वहीं, अधम मखादमेह चौथे अधिकारी और मोहम्मद अल्कालाफ रिजर्व असिस्टेंट रेफरी होंगे. 46 साल के स्लावको विंसिक का यह पहला बड़ा वर्ल्ड कप फाइनल होगा. उन्होंने 2022 में कतर वर्ल्ड कप से अपने विश्व कप करियर की शुरुआत की थी, जहां उन्होंने दो मैचों में रेफरी की जिम्मेदारी संभाली थी. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भी वह अब तक तीन मैचों में रेफरी रह चुके हैं. फाइनल उनका विश्व कप करियर का छठा मुकाबला होगा.

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विंसिक के करियर में कई बड़े मुकाबले शामिल हैं. इनमें यूईएफए 2024 चैंपियंस लीग फाइनल भी शामिल है, जिसमें रियल मैड्रिड और बोरूसिया डॉर्टमुंड आमने-सामने थे. इसके अलावा उन्होंने यूईएफए यूरोपीय चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप क्वालिफायर, यूरोपा लीग, नेशंस लीग और क्लब वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंटों में भी रेफरी की भूमिका निभाई है.

यह मुकाबला न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां 80 हजार से ज्यादा दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है. लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार फाइनल का टिकट हासिल किया है. वहीं, स्पेन ने साल 2010 के बाद पहली बार खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है.

स्पेन ने साल 2010 में विश्व कप के खिताब को अपने नाम किया था. ऐसे में टीम की निगाहें दूसरे खिताब पर होंगी. वहीं, अर्जेंटीना चौथी बार फीफा विश्व कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. अर्जेंटीना इससे पहले 1978, 1986 और 2022 में चैंपियन बन चुका है. दोनों टीमें विश्व कप में इससे पहले सिर्फ एक बार भिड़ी हैं. 1966 के टूर्नामेंट में अर्जेंटीना ने स्पेन को 2-1 से हराया था.

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Published at : 17 Jul 2026 12:43 PM (IST)
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Argentina Vs Spain FIFA WC Final 2026
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