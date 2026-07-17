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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG 3rd ODI Date, Time, Venue: रोहित शर्मा का आखिरी मैच? जानें कब-कहां होगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे, क्या है टाइमिंग

IND vs ENG 3rd ODI Date, Time, Venue: रोहित शर्मा का आखिरी मैच? जानें कब-कहां होगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे, क्या है टाइमिंग

IND vs ENG 3rd ODI Date, Time, Venue: भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे सीरीज डिसाइडर है. कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा का ये आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच हो सकता है. जानिए तीसरे मुकाबले से जुड़ी पूरी डिटेल.

Written By : शिवम |  Updated at : 17 Jul 2026 11:25 AM (IST)
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भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे अब सीरीज डिसाइडर बन गया है. 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शुभमन गिल एंड टीम ने जीता था. दूसरे वनडे को जीतकर इंग्लैंड ने सीरीज 1-1 से बराबर कर ली. कहा जा रहा है कि तीसरा मुकाबला रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है. जानिए ये मैच कब और कहां पर खेला जाएगा, इसकी टाइमिंग क्या है और जानिए लाइव प्रसारण डिटेल्स.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है. मैनेजमेंट अब युवाओं की तरफ रुख करने पर विचार कर रहा है. रोहित टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं. फैंस को अभी भी उम्मीद है कि वो 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में खेलेंगे, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार मैनेजमेंट उन्हें उस टीम में नहीं देख रहा. रोहित का हालिया फॉर्म भी अच्छा नहीं रहा है, उन्होंने दूसरे वनडे में भी 26 रन बनाने के लिए 47 गेंदें खेलीं.

कब है IND vs ENG 3rd ODI?

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे रविवार, 19 जुलाई को है.

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IND vs ENG 3rd ODI कहां पर है?

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर है. भारत ने इस ग्राउंड पर जुलाई, 2022 में आखिरी वनडे खेला था, जिसे इंग्लैंड ने 100 रनों से जीता था. भारत ने इस वेन्यू पर 8 वनडे खेले हैं, जिसमें से 4 जीते हैं.

कितने बजे शुरू होगा IND vs ENG 3rd ODI?

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे भारतीय समयनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा, टॉस 3 बजे होगा. सीरीज का पहला मैच भी इसी टाइम पर शुरू हुआ था, जबकि दूसरा मैच शाम 5:30 बजे से शुरू था.

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IND vs ENG 3rd ODI LIVE प्रसारण और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे वनडे का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

भारतीय स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार.

इंग्लैंड का स्क्वॉड

हैरी ब्रूक (कप्तान), लियाम डॉसन, आदिल रशीद, जोस बटलर (विकेटकीपर), टॉम बैंटन (विकेटकीपर), जो रुट, बेन डकेट, जोफ्रा आर्चर, साकिब महमूद, ब्रायडन कार्स, सैम करन, जोश टंग, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जेम्स कोल्स, जैकब बेथेल, रेहान अहमद.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 17 Jul 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Lords Cricket Ground India Vs England 3rd ODI IND Vs ENG 3rd ODI Rohit SHarma INDIAN CRICKET TEAM IND Vs ENG Live
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