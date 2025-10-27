भारतीय क्रिकेट में अब कुलदीप यादव का नाम भी उसी लिस्ट में शामिल हो चुका है जिसमें अनिल कुंबले, जहीर खान और मोहम्मद शमी जैसे दिग्गज मौजूद हैं. हाल ही में कुलदीप यादव ने वनडे क्रिकेट में अपने 150 विकेट पूरे किए, और ऐसा करने वाले भारत के दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए. उनकी इस उपलब्धि ने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है.

कुलदीप यादव, भारत के नए 'स्पिन जादूगर'

कुलदीप यादव ने वनडे में सिर्फ 88 मैचों में 150 विकेट लेते हुए इस लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है. यह दिखाता है कि उन्होंने लगातार प्रदर्शन के जरिए टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की की है. उनकी ‘चाइनामैन’ गेंदबाजी बल्लेबाजों को लगातार उलझन में डालती है. चाहे एशिया कप हो या वर्ल्ड कप, कुलदीप ने हर बड़े टूर्नामेंट में भारत के लिए अहम विकेट झटके हैं.

मोहम्मद शमी टॉप पर कायम

भारत के सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी हैं. उन्होंने सिर्फ 80 मैचों में यह रिकॉर्ड बनाया था. शमी अपनी तेज गति और सटीक लाइन-लेंथ के लिए जाने जाते हैं. हालांकि फिलहाल वे टीम से बाहर हैं, लेकिन उनका यह रिकॉर्ड अब तक किसी भारतीय गेंदबाज ने नहीं तोड़ा.

अजीत आगरकर भी लिस्ट में शामिल

टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत आगरकर इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 97 मैचों में 150 विकेट हासिल किए थे. फिलहाल वे क्रिकेट प्रशासन और कोचिंग में सक्रिय हैं, लेकिन मैदान पर उनके प्रदर्शन को आज भी याद किया जाता है.

स्विंग के बादशाह जहीर खान

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज गेंदबाज जहीर खान इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. उन्होंने 103 मैचों में 150 विकेट पूरे किए थे. 2011 वर्ल्ड कप में जहीर ने भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. उनकी आउटस्विंग और रिवर्स स्विंग दोनों ही बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द साबित होती थी.

अनिल कुंबले नंबर पांच पर

भारतीय क्रिकेट के महान स्पिनर अनिल कुंबले ने 106 मैचों में 150 वनडे विकेट पूरे किए थे. वे अपनी सटीक गेंदबाजी और शार्प गुगली के लिए जाने जाते थे. कुंबले न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सबसे सफल स्पिनरों में से एक रहे हैं.