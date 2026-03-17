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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सकाबुल हमले के बाद इब्राहिम जादरान का इमोशनल बयान, बोले- ‘कल रोजा रखने वाले थे, अब भाई नहीं रहे’

काबुल हमले के बाद इब्राहिम जादरान का इमोशनल बयान, बोले- ‘कल रोजा रखने वाले थे, अब भाई नहीं रहे’

काबुल में हुए भीषण धमाके के बाद अफगानिस्तान के बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि जो लोग रमजान में रोजा रखने की तैयारी कर रहे थे, उनमें से कई अब इस दुनिया में नहीं रहे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 17 Mar 2026 10:11 AM (IST)
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अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए भीषण बम धमाके ने पूरे देश को झकझोर दिया है. इस हमले के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज इब्राहिम जादरान गहरे सदमे में हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए कहा कि काबुल दर्द में है और कई परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया है.

काबुल में बड़ा धमाका, सैकड़ों लोगों की मौत

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला काबुल के ओमर एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के पास हुआ है. बताया जा रहा है कि रात करीब 9 बजे जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद अस्पताल में आग की लपटें उठती दिखाई दीं. अफगान अधिकारियों के अनुसार इस हमले में करीब 400 लोगों की मौत हो गई, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है.

इब्राहिम जादरान ने जताया दुख

इस घटना ने लोगों को इसलिए भी ज्यादा दुखी कर दिया क्योंकि कई लोग अगले दिन रमजान के रोजे रखने की तैयारी कर रहे थे. इब्राहिम जादरान ने अपने संदेश में लिखा कि जो लोग कल रोजा रखने वाले थे, उनमें से कई अब इस दुनिया में नहीं रहे या गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. उन्होंने कहा कि यह सोचकर दिल टूट जाता है कि जिन लोगों ने इबादत की तैयारी की थी, वे अचानक इस हादसे का शिकार हो गए थे.

जादरान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि उन्होंने काबुल में जोरदार धमाके की आवाज सुनी और थोड़ी देर बाद एक अस्पताल से आसमान की ओर उठती आग की लपटें देखीं. उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक घटना ने पूरे शहर को शोक में डुबो दिया है. उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए न्याय की मांग भी की है.

तालिबान सरकार ने लगाए आरोप

इस हमले को लेकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान की सेना पर हवाई हमला करने का आरोप लगाया है. सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इसे “मानवता के खिलाफ अपराध” बताया है. हालांकि इस मामले को लेकर अभी तक सभी पक्षों की ओर से स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है और घटना की जांच जारी है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई डरावनी रात

घटना के चश्मदीदों का कहना है कि धमाके से पहले आसमान में लड़ाकू विमानों की आवाज सुनाई दे रही थी. इसके बाद अचानक जोरदार धमाका हुआ और आसपास का इलाका दहशत में डूब गया. काबुल में हुए इस हमले ने न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को दुखी कर दिया है. क्रिकेटर इब्राहिम जादरान समेत कई लोगों ने इस त्रासदी पर शोक जताते हुए पीड़ित परिवारों के लिए न्याय और शांति की मांग की है.

Published at : 17 Mar 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Afghanistan Kabul Bomb Blast Pakistan Airstrike Ibrahim Zadran
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