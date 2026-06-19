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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स9 चौके-7 छक्के, 41 साल की उम्र में फाफ डु प्लेसिस का धमाका, सिर्फ इतनी गेंदों में जड़ा तूफानी शतक

9 चौके-7 छक्के, 41 साल की उम्र में फाफ डु प्लेसिस का धमाका, सिर्फ इतनी गेंदों में जड़ा तूफानी शतक

41 वर्षीय फाफ डु प्लेसिस ने 52 गेंदों पर नाबाद 113 रन ठोककर टेक्सस सुपर किंग्स को 221 रन का विशाल लक्ष्य हासिल कराने में एहम भूमिका निभाई.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 19 Jun 2026 01:41 PM (IST)
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दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र उनके खेल के आड़े नहीं आती. मेजर लीग क्रिकेट 2026 के शुरुआती मुकाबले में उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक जड़ा और अपनी टीम टेक्सास सुपर किंग्स को यादगार जीत दिलाई. फाफ ने नाबाद 113 रन की पारी खेलकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया और क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. 41 वर्षीय फाफ डु प्लेसिस ने टेक्सास सुपर किंग्स के लिए ओपनिंग करते हुए शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए. बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने किसी भी समय दबाव महसूस नहीं होने दिया और लगातार रन बटोरते रहे. फाफ ने महज 52 गेंदों में नाबाद 113 रन ठोक दिए. अपनी इस शानदार पारी में उन्होंने 9 चौके और 7 छक्के लगाए. उनकी बल्लेबाजी के दम पर टीम ने 221 रन के विशाल लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया.

गेंदबाजों पर जमकर बरसे फाफ

दक्षिण अफ्रीका के इस अनुभवी बल्लेबाज को लंबे समय से बड़े मैचों का खिलाड़ी माना जाता रहा है. उनका अनोखा बैटिंग स्टांस और शॉट खेलने का अंदाज उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है. सिएटल ऑर्कस के खिलाफ मुकाबले में भी उन्होंने यही साबित किया. 19 जून को खेले गए मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए फाफ ने शुरुआत से गेंदबाजों पर दबाव बनाया और मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के सामने विरोधी टीम के गेंदबाज बेबस नजर आए.

टिम साइफर्ट की सेंचुरी पर फेरा पानी

इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सिएटल ऑर्कस ने बड़ा स्कोर खड़ा किया था. टीम के लिए टिम साइफर्ट ने 66 गेंदों में 104 रन की शानदार पारी खेली. वहीं शायन जहांगीर ने भी 78 रन बनाकर उनका अच्छा साथ निभाया. इन दोनों बल्लेबाजों की बदौलत टीम 220 रन तक पहुंचने में सफल रही. एक समय लग रहा था कि इतना बड़ा स्कोर बचाया जा सकता है, लेकिन फाफ डु प्लेसिस ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. उनके अलावा राइली रूसो ने भी 21 गेंदों में 49 रन बनाकर जीत में अहम योगदान दिया.

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2020 के बाद नहीं खेला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट

फाफ डु प्लेसिस पिछले कई वर्षों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं. उन्होंने अपना आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2020 में खेला था. हालांकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनका प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है. अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में फाफ ने 69 टेस्ट मैचों में 4163 रन, 143 वनडे में 5507 रन और 50 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 1528 रन बनाए हैं. अब मेजर लीग क्रिकेट में खेली गई उनकी यह शतकीय पारी दिखाती है कि उनमें अभी भी बड़े स्तर पर मैच जिताने की क्षमता बरकरार है.

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Published at : 19 Jun 2026 01:41 PM (IST)
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