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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA वर्ल्ड कप 2026 के दौरान सोशल मीडिया पर छाए ये 5 फुटबॉलर, एक के फॉलोअर्स हुए डबल

FIFA वर्ल्ड कप 2026 के दौरान सोशल मीडिया पर छाए ये 5 फुटबॉलर, एक के फॉलोअर्स हुए डबल

FIFA World Cup 2026: 48 टीमों के साथ शुरू हुए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन है, जिनमें से कोई एक खिताब उठाएगा। यहां देखें वो 5 खिलाड़ी जो इस संस्करण सोशल मीडिया पर छाए रहे.

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 18 Jul 2026 12:56 PM (IST)
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फीफा विश्व कप 2026 में सोशल मीडिया स्टार बने 5 फुटबॉल खिलाड़ी जो विश्व कप के दौरान ऑन-पिच परफॉर्मेंस और प्यारी व्यक्तिगत स्टाइल के कारण सोशल मीडिया फॉलोअर्स को आसमान छू लिया. कुछ पुराने सितारे तो पहले से ही बड़े हैं, लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी वायरल हो गए.

एर्लिंग हॉलैंड (नॉर्वे)

25 साल का यह 6 फीट 5 इंच का विकिंग सबसे प्यारा और रिलेटेबल खिलाड़ी साबित हुआ. मैच जीतने के तुरंत बाद इंस्टाग्राम पोस्ट, स्नैपचैट स्टोरीज और यहां तक कि टैक्सीडर्मी रैकून को प्लेन में लेकर जाना. उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पिछले कुछ दिनों में लगभग डबल हो गए हैं। उनके 70 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं. पिछले 30 दिनों में 29 मिलियन से ज्यादा लोगो ने फालो किया.

वोजिन्हा (केप वर्डे)

40 साल के गोलकीपर की हीरोइक्स ने केप वर्डे को स्पेन के खिलाफ 0-0 ड्रा दिलाया. मैच के कुछ घंटों बाद फॉलोअर्स 5 लाख से बढ़कर 29.3 मिलियन हो गए.

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जूड बेलिंगहैम (इंग्लैंड)

अच्छी लुक्स, प्यारा व्यक्तित्व और गोल्डन बूट कंटेंडर. फैंस “Hey Jude” गाते हैं. पिछले 30 दिनों में 9 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े, कुल 50 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं. मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने से भी पॉपुलैरिटी बढ़ी.

लामिने यामल (स्पेन)

  • 19 साल का टीन सेंसेशन, कूल और लेवल-हेडेड.
  • इंस्टाग्राम पर मैच फोटोज, फैमिली मोमेंट्स और ब्रांड पार्टनरशिप.
  • छोटे भाई के साथ जो तीन साल के है उसको लेकर स्टेडियम में यामल का साथ घूमना-फिरना वायरल.
  • कुल फॉलोअर्स: 49.6 मिलियन. फाइनल में और बढ़ने की उम्मीद.

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टिम (न्यूजीलैंड)

एक अर्जेंटीना इंफ्लुएंसर ने वीडियो बनाकर टीम को Unknown प्लेयर बताया और फॉलो करने को कहा. फॉलोअर्स 5,000 से बढ़कर 5.8 मिलियन हो गए. इसके बाद उन्होंने खुद वीडियो बनाकर थैंक्स कहा और इंफ्लुएंसर से मुलाक़ात भी की.

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 18 Jul 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Erling Haaland FIFA World Cup 2026 Football World Cup 2026 Lamine Yamal Vozinha Jude Bellingham
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