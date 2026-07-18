फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल स्पेन और अर्जेंटीना के बीच है, इससे पहले म्यूजिक स्टार शकीरा ने लियोनेल मेसी के लिए इंस्टाग्राम पर एक भावुक स्टोरी शेयर की. अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया था, जो काफी रोमांचक मुकाबला हुआ था. इंग्लैंड 1-0 से आगे थी, 84 मिनट का खेल खत्म हो चुका था फिर मेसी एंड टीम ने शानदार वापसी की और 7 मिनट के अंदर 2 गोल दागकर बढ़त बना ली. मेसी गोल्डन बूट अवार्ड जीतने के लिए प्रबल दावेदार हैं, वह किलियन एम्बाप्पे के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा गोल (8) करने वाले खिलाड़ी है.

39 साल की उम्र में लियोनेल मेसी के शानदार प्रदर्शन की तारीफ करते हुए शकीरा ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की. शकीरा कई समय से फीफा विश्व कप के थीम सॉन्ग बनाती और गाती आ रही हैं, उन्होंने इस संस्करण में भी ऐसा किया और ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया। शकीरा ने लिखा, "लियोनेल मेसी असाधारण काम कर रहे हैं. यह दर्शाता है कि वह समर्पित और अनुशासित हैं. वह वक्त और अन्य मुश्किलों को चुनौती देते हैं. ये बताता है कि किसी भी शख्स की पहचान उसकी उम्र या अन्य चीजों से नहीं होती."

शकीरा ने मेसी की पत्नी एंटोनेला रोकुजो की भी तारीफ की और फ़ुटबॉल सुपरस्टार के लिए उन्हें ताकत और प्रेरणा का स्रोत बताया। उन्होंने लिखा, "मैं जानती हूं कि एंटोनेला जैसी महिला का उनके साथ होना उन्हें यह साबित करने की ताकत और प्रेरणा देता है." इस पर लियोनेल मेसी की पत्नी ने भी प्रतिक्रिया दी.

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यह देखकर रोकुजो ने भी शकीरा की स्टोरी को अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर रीशेयर किया, बचपन के साथी रहे मेसी और रोकुज़ो ने 2017 में शादी की थी और उनके तीन बेटे है.

इंग्लैंड पर जीत के बाद मेसी ने कहा था, "पिछले चार सालों में हम सबसे बेहतरीन रहे हैं, चाहे आपको यह पसंद हो या न हो, और कोई कुछ भी कहे. एक बार फिर, हमने दुनिया की टॉप-2 टीमों में अपनी जगह बनाई. इससे साबित होता है कि हमने तुक्के से कुछ नहीं किया और हमें कुछ भी आसानी से नहीं मिला."

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