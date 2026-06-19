96 साल का इंतजार खत्म, जोनाथन डेविड ने कनाडा को दिलाई ऐतिहासिक जीत!

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेजबान कनाडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए. ग्रुप बी के मुकाबले में कतर को 6-0 से बुरी तरीके से रौंद दिया है. इस एकतरफा जीत के साथ कनाडा ने वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार जीत का स्वाद चखा है.

टीम की इस यादगार सफलता का सबसे बड़ा श्रेय स्टार फॉरवर्ड जोनाथन डेविड रहे हैं. जिन्होंने कतर के डिफेंस को पूरी तरह ध्वस्त करते हुए शानदार हैट्रिक जमाई और अपनी कनाडा टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है.

कनाडा की बड़ी जीत ने फुटबॉल इतिहास की कई पुरानी यादों को ताजा कर दिया है. जीत के बाद, कनाडा दुनिया का दूसरा ऐसा मेजबान देश बन गया है. जिसने किसी वर्ल्ड कप मैच में 6 गोल दागे हो.

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कनाडा से पहले अर्जेंटीना ने साल 1978 के वर्ल्ड कप मैच में. पेरू के खिलाफ 6-0 से ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. कनाडा की तरफ से हैट्रिक लगाने वाले, जोनाथन डेविड वर्ल्ड कप के इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए है.

इसके अलावा, जोनाथन यूरोप और साउथ अमेरिका से बाहर की किसी टीम के लिए, वर्ल्ड कप हैट्रिक लगाने वाले. इतिहास के दूसरे खिलाड़ी बने हैं. जोनाथन डेविड से पहले साल 1930 में अमेरिका के बर्ट पाटेनॉड ने यह कारनामा करके दिखाया था.

कतर के खिलाफ मैदान पर जोनाथन डेविड ने जो खेल दिखाया है. उसके बाद हर तरफ उन्हीं की चर्चा हो रही है. कनाडा की ऐतिहासिक जीत के हीरो बने डेविड का सफर भी किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं रहा है.

जोनाथन डेविड का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था. जबकि उनके माता-पिता हैती से ताल्लुक रखते थे. बचपन में ही डेविड के परिवार कनाडा के ओटावा में आकर बस गया और यहीं से उनके फुटबॉल करियर की नींव शुरू हुई थी.

जोनाथन डेविड ने आसान रास्ता चुनने के बजाय, यूरोप में अपनी पहचान बनाने का फैसला किया. जोनाथन डेविड ने बेल्जियम के क्लब जेंट से पेशेवर करियर की शुरुआत की और अपने शानदार खेल के दम पर जल्द ही सुर्खियों में आ गए. साल 2020 में फ्रांस के क्लब लील ने उन पर करीब 30 मिलियन यूरो का बड़ा दांव लगाया था.

डेविड ने भी क्लब के भरोसे को सही साबित किया. PSG जैसी दिग्गज टीम को पीछे छोड़ते हुए, लील को ऐतिहासिक लीग-1 खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई. फ्रांस में लगातार दमदार प्रदर्शन के बाद, जुलाई 2025 में इटली के दिग्गज क्लब जुवेंटस ने, जोनाथन डेविड को फ्री ट्रांसफर पर अपनी टीम में शामिल कर लिया.आज वही खिलाड़ी कनाडा के लिए वर्ल्ड कप के मंच पर इतिहास रच रहा है.

मैच की शुरुआत से ही कनाडा ने कतर पर पूरी तरह से अपना दबाव बना लिया था. कनाडा ने एक के बाद एक गोल दागे. 16वें मिनट में साइल लारिन ने गोल का खाता खोलकर, कनाडा को 1-0 से आगे किया. इसके बाद 29वें मिनट में जोनाथन डेविड ने अपना पहला गोल किया. फिर पहले हाफ के इंजरी टाइम में जोनाथन डेविड ने गोल करके स्कोर 3-0 कर दिया.

दूसरे हाफ के 64वें मिनट में नाथन सालिबा ने चौथा गोल किया. फिर कतर की टीम के मोहम्मद मणी ने 75वें मिनट में ओन गोल कर दिया. जिसकी वजह से स्कोर 5-0 हो गया. मैच के आखिरी पलों में जोनाथन डेविड ने अपना तीसरा गोल दागा. जोनाथन डेविड ने गोल के साथ अपनी हैट्रिक पूरी करके.कनाडा का स्कोर 6-0 कर दिया. इसी के साथ कनाडा ने अपनी पहली और फीफा वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत दर्ज की.

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