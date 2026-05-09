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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सDelhi Capitals की बढ़ीं मुश्किलें, क्या अब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है टीम? जानिए पूरा समीकरण

Delhi Capitals की बढ़ीं मुश्किलें, क्या अब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है टीम? जानिए पूरा समीकरण

KKR से हार के बाद Delhi Capitals की प्लेऑफ राह मुश्किल हो गई है. टीम अधिकतम 14 अंक तक पहुंच सकती है, लेकिन अब उन्हें बाकी मैच जीतने के साथ दूसरे नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 09 May 2026 09:22 AM (IST)
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आईपीएल सीजन 2026 में अब तक 51 मैच खेले जा चुके हैं. बीती रात दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ जिसमें दिल्ली की बहुत बुरी हार हुई. इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स अब बेहद चुनौतीपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है. घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मिली 8 विकेट की करारी हार ने टीम की प्लेऑफ की राह लगभग बंद कर दी है. हालांकि दिल्ली अभी भी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है, लेकिन अब हालात पूरी तरह उनके पक्ष में नहीं हैं.

कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और उनके गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दिल्ली पर दबाव बना दिया. दिल्ली की बल्लेबाजी एक बार फिर उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर केवल 142 रन ही बना सकी. 

मिडिल ऑर्डर में साझेदारियों की कमी साफ दिखाई दी. बड़े मैच में बल्लेबाजों का जल्दी आउट होना टीम पर भारी पड़ गया. दिल्ली के फैंस को उम्मीद थी कि टीम घरेलू मैदान पर मजबूत प्रदर्शन करेगी, लेकिन बल्लेबाजी की कमजोरी फिर उजागर हो गई. 

KKR ने आसानी से हासिल किया लक्ष्य

143 रन का लक्ष्य कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी मजबूत टीम के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था. दिल्ली के गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में दो विकेट जरूर निकाले, लेकिन उसके बाद टीम मैच में वापसी नहीं कर सकी. 

रहाणे जल्दी आउट हुए, वहीं अंगकृष रघुवंशी भी ज्यादा देर टिक नहीं सके, लेकिन इसके बाद कोलकाता के बल्लेबाजों ने संभलकर खेला और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत के साथ KKR ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जबकि दिल्ली के सामने संकट और गहरा गया. 

यह भी पढ़ें- क्या होता है हनी ट्रैप? BCCI ने खिलाड़ियों को दी सावधान रहने की सलाह; IPL 2026 के लिए बनाए कठोर नियम

अब क्या है दिल्ली का प्लेऑफ गणित?

दिल्ली कैपिटल्स के पास फिलहाल 11 मैचों में सिर्फ 8 अंक हैं. टीम के तीन मुकाबले अभी बाकी हैं.  अगर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली टीम अपने सभी मैच जीत लेती है तो वह अधिकतम 14 अंकों तक पहुंच सकती है. 

हालांकि IPL के इतिहास में 14 अंक हमेशा प्लेऑफ की गारंटी नहीं रहे हैं. ऐसे में दिल्ली को सिर्फ अपने मैच जीतने से काम नहीं चलेगा, बल्कि दूसरी टीमों के नतीजों पर भी नजर रखनी होगी. नेट रन रेट भी आगे जाकर बड़ा रोल निभा सकता है. 

यह भी पढ़ें- सूर्यकुमार यादव की होगी छुट्टी! ये खिलाड़ी बनेगा टीम इंडिया का नया T20 कप्तान? आया नया अपडेट

हर मुकाबला अब फाइनल जैसा

दिल्ली का अगला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ धर्मशाला में होगा. इसके बाद टीम को राजस्थान रॉयल्स और फिर आखिरी लीग मैच में दोबारा KKR का सामना करना है. अब दिल्ली के लिए हर मैच करो या मरो की स्थिति बन चुका है. एक और हार टीम को आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर सकती है. 

सीजन की शानदार शुरुआत करने वाली दिल्ली कैपिटल्स अब लगातार दबाव में दिखाई दे रही है. कप्तान अक्षर पटेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती टीम का आत्मविश्वास वापस लाने की होगी. लेकिन अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है.

Published at : 09 May 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Angkrish Raghuvanshi KOLKATA KNIGHT RIDERS Ipl2026
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