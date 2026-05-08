हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसूर्यकुमार यादव की होगी छुट्टी! ये खिलाड़ी बनेगा टीम इंडिया का नया T20 कप्तान? आया नया अपडेट

सूर्यकुमार यादव की होगी छुट्टी! ये खिलाड़ी बनेगा टीम इंडिया का नया T20 कप्तान? आया नया अपडेट

T20 Captain of Team India: IPL के बाद भारत को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलनी है. इससे पहले सूर्यकुमार यादव को टी20 की कप्तानी से हटाया जा सकता है. इसको लेकर एक नया अपडेट आया है.

By : शिवम | Updated at : 08 May 2026 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने पिछला टी20 वर्ल्ड कप जीता है, उनकी कप्तानी में टीम एशिया कप चैंपियन बनी. लेकिन उनकी टी20 कप्तानी से छुट्टी होने वाली है. IPL 2026 के बाद टीम इंडिया को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलनी है. इससे पहले BCCI कुछ बड़े बदलाव करने पर विचार कर रही है. श्रेयस अय्यर को टी20 का नया कप्तान बनाया जा सकता है.

सूर्यकुमार यादव करीब 2 साल से टी20 के कप्तान हैं. वह रोहित शर्मा के टी20 संन्यास के बाद 2024 में कप्तान चुने गए थे. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सूर्या से कप्तानी छिन सकती है. टीम इंडिया के भविष्य को देखते ये फैसला लिया जा सकता है, श्रेयस अय्यर नए कप्तान बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं.

रिपोर्ट के अनुसार श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी होगी और उन्हें कप्तान बनाया जा सकता है. 31 वर्षीय अय्यर ने 3 दिसंबर, 2023 को अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. यानी 2 साल से भी अधिक समय हो गया है, उन्होंने टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. अब भविष्य को देखते हुए सिलेक्टर्स अय्यर को नया कप्तान चुन सकते हैं.

यह भी पढ़ें- कहां पहुंच गई आईसीसी रैंकिंग में टीम इंडिया? ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान कौन से स्थान पर पहुंचा, जानिए

बतौर खिलाड़ी टीम में रहेंगे सूर्यकुमार

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता है. इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें सीधा टीम से बाहर नहीं किया जाएगा. IPL 2026 के बाद सिलेक्टर्स नए कप्तान को चुन सकते हैं. टीम इंडिया को आयरलैंड में 2 टी20 मैच खेलने हैं, इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज होगी. सूर्या बतौर खिलाड़ी स्क्वॉड में चुने जाएंगे.

कैसा है सूर्या का कप्तानी रिकॉर्ड

सूर्यकुमार यादव ने 52 मैचों में भारतीय टी20 टीम की कप्तानी की, जिसमें से टीम इंडिया ने 40 मैच जीते और सिर्फ 8 हारे. उनका जीत प्रतिशत 76.92 का है. 50 से ज्यादा मैचों में कप्तानी कर चुके भारतीय खिलाड़ियों (धोनी, कोहली, रोहित) में सबसे बेहतर जीत प्रतिशत सूर्या का ही है.

यह भी पढ़ें- टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम ने बनाए 50 हजारे से अधिक रन? टॉप-5 टीमों के नाम जानिए

श्रेयस अय्यर की बात करें तो उन्होंने अपनी कप्तानी में 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया था. इससे पहले 2020 में अय्यर की ही कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स फाइनल तक पहुंची. 2025 में उन्होंने अपनी कप्तानी में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया. जारी सीजन (IPL 2026) में भी पंजाब किंग्स अय्यर की कप्तानी में अच्छी नजर आई है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 08 May 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
TEAM INDIA INDIAN CRICKET TEAM SURYAKUMAR YADAV SHREYAS IYER India T20 Captain
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव की होगी छुट्टी! ये खिलाड़ी बनेगा टीम इंडिया का नया T20 कप्तान? आया नया अपडेट
सूर्यकुमार यादव की होगी छुट्टी! ये खिलाड़ी बनेगा टीम इंडिया का नया T20 कप्तान? आया नया अपडेट
क्रिकेट
LSG vs RCB: लखनऊ और आरसीबी के मुकाबले के बीच मैदान पर हाईवोल्टेज ड्रामा, क्रुणाल पंड्या-निकोलस पूरन 'भिड़े'
LSG vs RCB: लखनऊ और आरसीबी के मुकाबले के बीच मैदान पर हाईवोल्टेज ड्रामा, क्रुणाल पंड्या-निकोलस पूरन 'भिड़े'
क्रिकेट
T20I में इस टीम ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर 344 रन, 10 टीमों के नाम जानिए जिन्होंने लगाया रनों का अंबार
T20I में इस टीम ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर 344 रन, 10 टीमों के नाम जानिए जिन्होंने लगाया रनों का अंबार
क्रिकेट
IPL Record: हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैदी और जेलर की लव स्टोरी ! | Crime News |
Mahadangal | Suvendu's PA Murder: बंगाल में आखिर कब रुकेगी हिंसा? | TMC | BJP | Chitra Tripathi
Janhit | Thalapathy Vijay | Tamil Nadu Election: विजय का 'अग्निपथ', नहीं बनेंगे CM? | TVK | DMK
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का ममता को साथ!| TMC | BJP
Suvendu PA Murder | Sandeep Chaudhary: PA हत्याकांड का सबसे सटीक विश्लेषण | West Bengal | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी सरकार ने वंदे मातरम को दिया राष्ट्रगान के बराबर दर्जा तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- राष्ट्र कोई देवी नहीं...
मोदी सरकार ने वंदे मातरम को दिया राष्ट्रगान के बराबर दर्जा तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- राष्ट्र कोई देवी नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
इंडिया
'विकास भी, विरासत भी', सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लिखा लेख
'विकास भी, विरासत भी', सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लिखा लेख
आईपीएल 2026
IPL Record: हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
ओटीटी
Lukkhe Web Series Review: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
लुक्खे रिव्यू: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
इंडिया
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
टेक्नोलॉजी
ऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट
ऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट
जनरल नॉलेज
First EVM Election: देश में पहली बार EVM से कब हुई थी वोटिंग? 99% लोग देते हैं गलत जवाब
देश में पहली बार EVM से कब हुई थी वोटिंग? 99% लोग देते हैं गलत जवाब
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget