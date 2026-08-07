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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'फ्री' में देखें भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज, जानें करना होगा क्या काम

'फ्री' में देखें भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज, जानें करना होगा क्या काम

IND vs SL Test: भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट की शुरुआत 15 अगस्त से होगी, जिसे आप फ्री में देख सकते हैं. सीरीज से पहले भारतीय टीम श्रीलंका XI के खिलाफ वॉर्म-अप मैच खेल रही है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 07 Aug 2026 07:59 PM (IST)
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श्रीलंका और भारत के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है. पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में और दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा. श्रीलंका क्रिकेट ने दोनों टेस्ट मैचों में दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने भारत के खिलाफ होने वाले दोनों टेस्ट मैचों में दर्शकों की एंट्री फ्री कर दी है. 

IANS के मुताबिक बोर्ड की तरफ से एक आधिकारिक बयान में कहा गया, श्रीलंका क्रिकेट यह घोषणा करना चाहता है कि श्रीलंका और इंडिया के बीच आने वाली टेस्ट सीरीज में दर्शकों की एंट्री फ्री होगी. इससे क्रिकेट फैंस को वर्ल्ड-क्लास टेस्ट क्रिकेट देखने का एक शानदार मौका मिलेगा. 

दोनों स्टेडियम के लिए फ्री एंट्री गेट

दर्शकों को बिना किसी रुकावट के आने जाने के लिए श्रीलंका क्रिकेट के जरिए दोनों मैदानों पर खास एंट्री पॉइंट तय किया गया है. गॉल मैच देखने आने वाले दर्शकों को गेट नंबर 4 से फ्री एंट्री मिलेगी, जबकि कोलंबो में फैंस गेट नंबर 3, 4, 5 और 7 से ग्राउंड में जा सकते हैं. 

श्रीलंका क्रिकेट ने कहा, देश भर के क्रिकेट प्रेमियों, युवा क्रिकेटरों, परिवारों और खेल प्रेमियों को इस पहल का फायदा उठाने और श्रीलंका और भारत के बीच अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के रोमांच का अनुभव करने के लिए दिल से बुलाता है. टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले भारतीय टीम श्रीलंका XI के खिलाफ 3-दिवसीय वॉर्म-अप मैच खेल रही है. 

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में पांचवें नंबर पर मौजूद भारत को फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदें बनाए रखने के लिए छठे नंबर पर मौजूद श्रीलंका के खिलाफ आने वाली सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है. भारत ने 2017 में श्रीलंका के अपने पिछले टेस्ट दौरे में पूरी तरह से दबदबा बनाया था. तीन मैचों की सीरीज भारतीय टीम ने 3-0 से जीती थी. मौजूदा सीरीज रोमांचक होने की उम्मीद है. भारतीय टीम जहां युवा खिलाड़ियों से भरी है, जबकि श्रीलंकाई टीम में भी युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन है. 

 

यह भी पढ़ें: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 भारतीय गेंदबाज

Published at : 07 Aug 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka IND Vs SL Test
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